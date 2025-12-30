«Ливерпуль» — «Лидс». Не вспоминая о Салахе

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Лидс». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 6.40 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.50 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс»

На «Энфилде» стало гораздо спокойнее. Ещё совсем недавно команда барахталась в середине турнирной таблицы, инсайдеры всерьёз обсуждали возможную отставку Арне Слота, а Мохамед Салах пробовал себя в жанре стендапа. Ничего хорошего из этого не вышло. «Ливерпуль» прекрасно знает, что великие дела любят тишину. Подобная шумиха явно шла во вред.

Стартовал Кубок Африки. Салах уехал в расположение сборной Египта. Слот худо-бедно разобрался с основной обоймой. Сбои случаются, но 2025 год закрыли серией из шести туров АПЛ без поражений. Тут надо бы добавить, что в чемпионате Англии нынче осечки допускают абсолютно все. Кроме, естественно, удивительной «Астон Виллы» и, пожалуй, «Манчестер Сити». Даже «Арсенал» сбавил ход, а остальные в принципе отнимают очки друг у друга без остановок.

В общем, как-то так получилось, что весь такой проблемный и ослабевший «Ливерпуль» к концу 2025 года оказался выше прогрессирующего «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и ставшего большой силой «Челси» Энцо Марески. Правда, прогресс манкуанианцев и сила лондонцев в основном проявлялись на страницах газет и сайтах СМИ. На поле получалось похуже.

Всерьёз мечтать о чемпионской гонке рано, зато закрепиться в зоне Лиги чемпионов более чем по силам. Напомним, Англия наверняка получит пятое место в турнире из-за сильного выступления в евросезоне. А там будет видно: если лидеры начнут оступаться, появятся предпосылки замахнуться на Уильяма нашего Шекспира. Пока же мерсисайдцы на соискателя титула не тянут.

Календарь словно сжалился над пережившей столько трудностей командой. В прошлом туре достался едва живой «Вулверхэмптон», теперь на «Энфилд» пожалует «Лидс Юнайтед». Соперник кусачий: оторвался от зоны вылета, обыграл «Челси» (3:1), разгромил весьма крепкий нынче «Кристал Пэлас» (4:1). Да и 3:3 с «Ливерпулем» выдал буквально 3,5 недели назад.

И всё же могло быть гораздо хуже. Разница в классе очевидна, предыдущая ничья только добавит хозяевам мотивации, а своё поле и поддержка зрителей помогут в трудные моменты. Вырисовывается трудовой успех подопечных Арне Слота. Им сейчас не до разгромов, однако свои очки надо брать. Они и возьмут. ИТБ 2 гола «Ливерпуля» идёт за 2.03, а П1 + тотал больше 1.5 мяча — за 1.77. Пропускают гости исправно, парочку наверняка получат.

Ставка: ИТБ 2 гола «Ливерпуля» за 2.03.