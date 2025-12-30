«Сандерленд» — «Манчестер Сити». «Арсенал» сжал кулаки

Новичок АПЛ не проигрывал на своём поле, а теперь попробует тормознуть «горожан».

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Сити» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ман Сити» предлагается с коэффициентом 1.51, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 6.00 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.70 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ман Сити»

«Манчестер Сити» завершает зимний сбор урожая. В последние месяц календарь у подопечных Хосепа Гвардиолы выдался приятный. Разумеется, в АПЛ каждый способен удивить и заставить фаворита поплатиться. Кроме «Вулверхэмптона». И всё же «Лидс», «Фулхэм», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест» выглядит более чем посильным графиком.

Вот «горожане» и взялись за дело. Засучили рукава, повадились забивать от трёх до пяти мячей и штамповать победы. Начали нервно, зато после 5:4 с «Лидсом» оформили несколько разгромов подряд и перестали пропускать. «Арсенал» нынче совсем не тот, что был несколько месяцев назад. Пара осечек — и вот уже отставание становится минимальным. Вся борьба впереди.

Есть ещё, конечно, чудесная «Астон Вилла», хотя там ресурсов гораздо меньше. А значит, сомнений гораздо больше. Впереди у «Манчестер Сити» битва с «Челси» 4 декабря. До неё надо бы наведаться в Сандерленд и повторить на бис. На своём поле разгромили бойкого новичка элитного дивизиона со счётом 3:0. Что получится в гостях?

«Сандерленд» по-прежнему держит планку, не собираясь отказываться от борьбы за зону Лиги чемпионов. Те 0:3 с «Манчестер Сити» оказались единственной провальной игрой за последнее время. На своём поле команда не проигрывает в принципе, а главное — мало пропускает. Если учитывать три поражения «горожан» на выезде, включая сравнительно недавние 0:1 от «Астон Виллы» и 1:2 от «Ньюкасла», здесь возможны варианты.

Хозяева слишком хороши на пространстве и контратаках. Значит, фавориту придётся действовать осмотрительнее. Вырисовывается сравнительно осторожный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 3 мячей выставлен нестыдный коэффициент 1.73. Альтернатива — «обе забьют — нет» за 2.04. Не держать в уме битву с «Челси» не получится, так что при достижении преимущества гости вряд ли понесутся забивать ещё.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.73.