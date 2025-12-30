Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставка на матч 31 декабря 2025 года, трансляция, смотреть онлайн, когда начало

Поздравление для россиян от Овечкина и Панарина: «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Алексей Анисимов
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз на матч
Много голов не будет, но менее интересно от этого не станет.

31 декабря в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 20:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 31 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, в то время как победа «Рейнджерс» оценивается в 3.35. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» (31.12.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды подходят к игре на фоне непростого отрезка. «Рейнджерс» в ночь на 30 декабря уступили «Каролине» в овертайме (2:3 ОТ), и это был матч, где пришлось много терпеть и держаться за счёт игры вратаря. Игорь Шестёркин в очередной раз доказывает свою важность для команды.

«Вашингтон» в тот же игровой день уступил «Флориде» (3:5), а ключевая деталь — у соперника включился третий период, то есть цена ошибок была максимальной. При этом у «Кэпиталз» заметно выделялись Том Уилсон и Дилан Строум: они и создавали, и завершали. Команда не выглядела пустой и безыдейной в атаке.

Теперь немного про Артемия Панарина. Он остаётся главным двигателем «Рейнджерс». Но вокруг команды в последние дни крутится сразу два фактора: вирус, который затрагивал и Панарина, и проблемы с составом. В частности, травма Джей Ти Миллера. В такой ситуации нагрузка на лидера возрастает, а эффективность большинства без привычных связок проседает.

У «Вашингтона» своя российская звезда — Александр Овечкин. Да, у него в сезоне бывают отрезки без голов и очков, и это нередко попадало в новости. Однако суть не меняется: его бросок и большинство — отдельная угроза, которую нельзя выключить. В матчах с «Рейнджерс» это особенно заметно: стоит дать лишний фол, и один розыгрыш может перевернуть всю встречу.

Отдельно про состав «Нью-Йорка». Самая важная линия новостей — здоровье Адама Фокса. Он уже близок к возвращению. Но даже если сыграет, после паузы и травмы не всегда получается сразу дать максимум. Особенно в матче с командой, которая будет давить на своём льду. А если Фокса снова не примет участие, «Рейнджерс» сложнее будет держать шайбу и качественно выходить из своей зоны под давлением.

Плюс не забываем контекст очной встречи недельной давности — 7:3 в пользу «Рейнджерс». Это получилось во многом из-за провального третьего периода «Кэпиталз». Такие вещи у тренеров обычно висят на доске до следующей игры, и от команды Спенсера Карбери логично ждать более аккуратной структуры и меньшего числа авантюр.

Всё это складывается в довольно прагматичный сценарий: «Вашингтон» постарается сыграть плотнее в своей зоне и не позволит сопернику открытый хоккей, а «Рейнджерс» на фоне кадровых вопросов и недавней нагрузки и не обязаны устраивать перестрелку. Поэтому самый рабочий вариант — тотал меньше 5.5 шайбы. Но это точно будет классная встреча. Особенно для россиян в канун Нового года.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» за 1.87.

