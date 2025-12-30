В конце сезона разница голов может сыграть роль, а разгромить аутсайдера сейчас не получится.

На радость Роналду! Малком и Индзаги будут сетовать на Кубок Африки

31 декабря в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги сыграют «Аль-Холуд» и «Аль-Хиляль». Встреча пройдёт в Ар-Рассе на стадионе «Аль-Хазм Клаб Стэдиум». Стартовый свисток — в 20:30 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» 31 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аль-Холуда» предлагается с коэффициентом 9.20, в то время как победа «Аль-Хиляля» оценивается коэффициентом 1.23. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч 12-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» (31.12.2025)

«Аль-Хиляль» при Симоне Индзаги идёт очень ровно. 10 туров без поражений и 26 очков — уровень чемпионской гонки. В лидеры сейчас выбился «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который пока вообще безупречен: 10 игр — 10 побед. «Аль-Холуд», в свою очередь, держится ближе к нижней части таблицы, где любая серия (победная или проигрышная) решит всё.

По форме контраст тоже понятен. «Аль-Хиляль» недавно дожал «Аль-Халидж» (3:2) и одержал седьмую победу подряд в Про-Лиге, тогда как «Аль-Холуд» перед этим уступил «Аль-Таавуну» (0:2), и это поражение стало пятым кряду. Фаворит приезжает за тремя очками, однако хозяевам важно хотя бы не развалиться в первом тайме, чтобы избежать разгрома.

Ключевой нюанс именно для этой встречи — Кубок Африки. У «Аль-Хиляля» уехали Буну и Кулибали, у «Аль-Холуда» — Маолида. И косметический ремонт в виде нескольких перестановок не поможет. У гостей меняются привычный каркас обороны и вратарская позиция, а у хозяев — глубина в атаке.

При этом у «Аль-Хиляля» остаётся достаточно качества впереди, чтобы создавать моменты пачками. Малком и Салем Аль-Давсари стабильно делают разницу в финальной трети. Плюс Милинкович-Савич. С таким подбором игроков Симоне Индзаги обычно закручивает матч через контроль и давление флангами, а не через обмен ударами.

«Аль-Холуд» дома, как правило, не закрывается намертво. И из-за этого почти всегда даёт сопернику пространство. В личных встречах с «Аль-Хилялем» голы залетали щедро (2:4 и 1:5), но важно другое. Даже при явном преимуществе фаворита хозяева находили свои моменты.

Отсюда и самая логичная линия для ставки — не лезть в лобовую победу гостей за маленький коэффициент, а заиграть запас по счёту. «Аль-Хиляль» может одолеть соперника уверенно, но без Буну и Кулибали сценарий с разгромом становится менее вероятным. Ждём победу «Аль-Хиляля» в один-два мяча, с шансами «Аль-Холуда» хотя бы на один гол.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит «Аль-Холуд» с разницей в один-два мяча за 2.22.