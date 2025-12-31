Овечкин против Панарина и Малком с Индзаги в погоне за Роналду

2025 год подошёл к концу. Сегодня, в последний день декабря, мало где проводят спортивные события. Однако кое-что всё-таки посмотреть можно. 31 декабря следим за хоккейным матчем «Вашингтон» — «Рейнджерс» в НХЛ и футбольной встречей «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Обе команды подходят к встрече на фоне непростого отрезка. «Рейнджерс» в ночь на 30 декабря уступили «Каролине» в овертайме (2:3 ОТ), и это был матч, где пришлось много терпеть и держаться за счёт игры вратаря. Игорь Шестёркин в очередной раз доказывает свою важность для команды. «Вашингтон» в тот же игровой день уступил «Флориде» (3:5), а ключевая деталь — у соперника включился третий период, то есть цена ошибок была максимальной.

Теперь немного про Артемия Панарина. Он остаётся главным двигателем «Рейнджерс». Но вокруг команды в последние дни крутится сразу два фактора: вирус, который затрагивал и Панарина, и проблемы с составом. У «Вашингтона» своя российская звезда — Александр Овечкин. Да, у него в сезоне бывают отрезки без голов и очков, и это нередко попадало в новости. Однако суть не меняется: его бросок и большинство — отдельная угроза, которую нельзя выключить.

Плюс не забываем контекст очной встречи недельной давности — 7:3 в пользу «Рейнджерс». Это получилось во многом из-за провального третьего периода «Кэпиталз». Такие вещи у тренеров обычно висят на доске до следующей игры, и от команды Спенсера Карбери логично ждать более аккуратной структуры и меньшего числа авантюр. Всё это складывается в довольно прагматичный сценарий. Поэтому самый рабочий вариант — тотал меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на матч «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» при Симоне Индзаги идёт очень ровно. 10 туров без поражений и 26 очков — уровень чемпионской гонки. В лидеры сейчас выбился «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который пока вообще безупречен: 10 игр — 10 побед. «Аль-Холуд», в свою очередь, держится ближе к нижней части таблицы, где любая серия (победная или проигрышная) решит всё.

Ключевой нюанс именно для этой встречи — Кубок Африки. У «Аль-Хиляля» уехали Буну и Кулибали, у «Аль-Холуда» — Маолида. И косметический ремонт в виде нескольких перестановок не поможет. У гостей меняются привычный каркас обороны и вратарская позиция, а у хозяев — глубина в атаке. При этом у «Аль-Хиляля» остаётся достаточно качества впереди, чтобы создавать моменты пачками.

Малком и Салем Аль-Давсари стабильно делают разницу в финальной трети. Плюс Милинкович-Савич. С таким подбором игроков Симоне Индзаги обычно контролирует матчи. Но без Буну и Кулибали сценарий с разгромом становится менее вероятным. Ждём победу «Аль-Хиляля» в один-два мяча, с шансами «Аль-Холуда» хотя бы на один гол.

Экспресс на спорт 31 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» за 1.87.

«Аль-Хиляль» победит «Аль-Холуд» с разницей в один-два мяча за 2.22.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.22 = 4.15.