В АПЛ рановато. Райан Рейнольдс не будет доволен матчем «Рексема» с «Блэкберном»

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Блэкберн» и «Рексем». Игра пройдёт на стадионе «Ивуд Парк» в Блэкберне. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Коэффициенты на матч Чемпионшипа «Блэкберн» — «Рексем» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Блэкберна» предлагается с коэффициентом 2.02, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Рексема» оценивается коэффициентом 3.65 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.55 (27%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч 25-го тура Чемпионшипа «Блэкберн» — «Рексем»

Пока в АПЛ в Новому году распаковали 19-й тур, в Чемпионшипе успели добраться аж до 25-го. График тут запредельно плотный, но никто не жалуется. Начиная с католического Рождества, команды проведут по четыре тура за 8-10 суток, после чего получат небольшую паузу. Хотя не все, ведь кое-кто ещё не вылетел из кубков.

В Блэкберне сойдутся «Блэкберн» и «Рексем», эта игра откроет программу 1 января. Обе команды находятся на некотором отдалении от зоны вылета и вряд ли всерьёз включатся в борьбу за выживание. В то же время мечтать хотя бы о попадании в зону плей-офф за третью путёвку АПЛ будет очень сложно. Вырисовывается спокойное завершение сезона в серединке.

Плотность в средней части таблицы запредельная, так что отставание от той же шестой строчки не то чтобы большое. Парой победных серий отыгрывается без вопросов. Дело в ресурсах: даже «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Лестер» болтаются в районе экватора турнирной таблицы. Разница в уровне исполнителей и бюджетах ощутима.

«Блэкберн» в минувшем сезоне оказался в двух очках от зоны плей-офф, а теперь откатился к показателям сезона-2023/2024. Плетётся в конце второго десятка. Впрочем, с аутсайдерами всё слишком очевидно: «Шеффилд Уэнсдей» точно не продлит прописку ещё на один сезон из-за катастрофы с финансами и снятий очков, а «Норвич», «Оксфорд» и «Портсмут» выглядят скромнее.

«Рексем» достаточно пошумел. Клуб Райана Рейнольдса три года подряд добивался повышения в классе, но было очевидно, что с наскока пробиться в АПЛ не удастся. Валлийцы одно время шли в верхней половине турнирной таблицы, однако в последний месяц перестали побеждать и сползли в район 15-й строчки. В последних двух турах вернулись к победам. но потеряли слишком много до того.

В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1. Плотного низового футбола стоит ожидать и теперь. «Рексем» перестал побеждать за пределами своего поля (последние две случились дома), но и «Блэкберн» в родных стенах гораздо чаще проигрывает и мало забивает. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.91 — хорошее предложение.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.91.