«Чарльтон» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард готовится к АПЛ

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Чарльтон» и «Ковентри». Игра пройдёт на стадионе «Вэлли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Ковентри» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Чарльтона» оценивается коэффициентом 3.25 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.55 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч 25-го тура Чемпионшипа «Чарльтон» — «Ковентри»

«Чарльтон» нынче совсем не тот, что почти все нулевые держался в английской Премьер-лиге и временами умудрялся изрядно шуметь. Эпоха Алана Кербишли и эпизодическое появление Алексея Смертина остались в истории. В элитном дивизионе с тех пор не появлялся, зато успел познакомиться с низшими лигами. В Чемпионшипе он на правах новичка: в минувшем сезоне финишировал четвёртым в Лиге 1, выиграл плей-офф и добился повышения в классе.

Особых возможностей укрепить состав не было, потому уровень амбиций остался скромным. Так что результаты вполне себе ожидаемые: стабильно держатся в нижней части турнирной таблицы, на зону плей-офф не претендуют. Зато создали солидный отрыв от зоны вылета, чувствуют себя в безопасности. Исправно набирают очки на своём поле, а в Чемпионшипе этого обычно хватает для выживания.

У «Ковентри» задачи гораздо выше. Третий сезон подряд добиваются прогресса: девятое место, затем – пятое и поражение в плей-офф, а теперь вообще занимают чистую первую строчку с солидным заделом. Вся борьба, конечно, впереди, но двузначный отрыв от зоны плей-офф выглядит по меньшей мере солидно. В декабре немного забуксовали, однако преследователи тоже неидеальны.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда пугающе эффективны в родных стенах, это их главная сила. В то же время на выезде также опасны. Достаточно сказать, что на данный момент лидируют в Чемпионшипе по количеству очков, набранных в гостях. Прежде всего благодаря удивительной результативности. В среднем забивают более двух мячей.

В первом круге обыграли «Чарльтон» на своём поле (3:1), несмотря на пропущенный гол на 13-й минуте. Уверенности не потеряли, вышли вперёд к перерыву, а во втором тайме оформили контрольный выстрел. В Лондоне «Чарльтон» гораздо опаснее, но соперников ожидает третий матч за шесть суток. Скамейка у хозяев откровенно короткая, что повышает шансы лидера турнира.

Всё упирается в физическую готовность, всё же календарь слишком плотный. Тотал больше 2.5 гола за 1.76 и П2 с коэффициентом выше двойки выглядят симпатично: футболисты Лэмпарда знают толк в высокой результативности, а после перерыва хозяева наверняка подсядут. Разница в классе выходящих на замену ощутима, что должно позволить фавориту дожать и добиться победы.

Ставка: «Ковентри» победит за 2.15.