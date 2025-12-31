«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер». Берём коэффициент 3.45 на Чемпионшип

Команды недавно выступали в АПЛ, а теперь страдают во втором дивизионе.

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Чемпионшипа «Шеффилд» — «Лестер» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Шеффилда» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 3.70 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч 25-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер»

Обе команды совсем недавно выступали в АПЛ, а теперь рискуют увязнуть в Чемпионшипе. «Шеффилд Юнайтед» без шансов завалил первую же попытку закрепиться в элитном дивизионе, вылетев в 2024 году. В минувшем сезоне оказался более чем хорош, финишировал третьим с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя. Стал жертвой формата.

Напрямую в АПЛ выходят двое, ещё четыре команды разыгрывают оставшуюся путёвку в плей-офф. Так около восьми месяцев работы оказались выкинуты в мусорную корзину по итогам одного драматичного вечера. Новый сезон «клинки» начали с восьми поражений в девяти турах, оккупировав предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Разумеется, сменили тренера. В сентябре вернули Криса Уайлдера, которого уволили тремя месяцами ранее. Примерно к середине осени результаты выправились. Была, например, серия из четырёх побед с тремя-четырьмя голами в каждом из матчей. Мечтать о прямом выходе в элиту после жуткого начала слишком наивно, а вот до зоны плей-офф не так уж далеко. Хотя тогда осечки должны оставаться разовыми.

«Лестер» после возвращения в Чемпионшип чувствует себя гораздо хуже ожидаемого. Никаких красных ковровых дорожек не постелено, никто не склоняет голову. Слишком мало стабильности, слишком много ничьих. «На ноль» играют по большим праздникам, а во втором дивизионе с проблемной обороной трудно находиться высоко. Собственно, «Лестер» и не находится.

На дворе 2026 год, а они болтаются в районе 10-го места. За удачным отрезком непременно следует провал. Вроде 1:4 от «Куинз Парк Рейнджерс». Пропускают почти 1,5 мяча за игру. Так что неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение «Шеффилд Юнайтед». Своё поле в Чемпионшипе многое значит, а «клинки» дома пропускают мало.

Игра пойдёт на три результата, выбрать ставку тут довольно сложно. Прежде всего из-за нестабильности «Лестера» и плотного графика: у соперников третий матч за пять-шесть суток. В первом круге команды сподобились аж на пять мячей, а «Шеффилд Юнайтед» победил (3:2). Сейчас можно не мудрить и просто взять ничью. Сил осталось немного, а баланс сил сопоставим.

Ставка: ничья за 3.45.