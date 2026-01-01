АПЛ: «Манчестер Сити» напрягает «Арсенал» и восставший «Ливерпуль»

Сегодня, 1 января, с Новым годом всех поздравляют участники английской Премьер-лиги. Выбрали для вас несколько вывесок и составили экспресс.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» завершает зимний сбор урожая. В последние месяц календарь у подопечных Хосепа Гвардиолы выдался приятный. Начали нервно, зато после 5:4 с «Лидсом» оформили несколько разгромов подряд и перестали пропускать. «Арсенал» нынче совсем не тот, что был несколько месяцев назад. Пара осечек — и вот уже отставание становится минимальным. Вся борьба впереди.

«Сандерленд» по-прежнему держит планку, не собираясь отказываться от борьбы за зону Лиги чемпионов. Те 0:3 с «Манчестер Сити» оказались единственной провальной игрой за последнее время. На своём поле команда не проигрывает в принципе, а главное — мало пропускает. Если учитывать три поражения «горожан» на выезде, включая сравнительно недавние 0:1 от «Астон Виллы» и 1:2 от «Ньюкасла», здесь возможны варианты.

Хозяева слишком хороши на пространстве и контратаках. Значит, фавориту придётся действовать осмотрительнее. Вырисовывается сравнительно осторожный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 3 мячей выставлен нестыдный коэффициент 1.73. Альтернатива — «обе забьют — нет» за 2.04. Не держать в уме битву с «Челси» не получится, так что при достижении преимущества гости вряд ли понесутся забивать ещё.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс»

На «Энфилде» стало гораздо спокойнее. Ещё совсем недавно команда барахталась в середине турнирной таблицы. В общем, как-то так получилось, что весь такой проблемный и ослабевший «Ливерпуль» к концу 2025 года оказался выше прогрессирующего «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и ставшего большой силой «Челси» Энцо Марески. Всерьёз мечтать о чемпионской гонке рано, зато закрепиться в зоне Лиги чемпионов более чем по силам.

Календарь словно сжалился над пережившей столько трудностей командой. В прошлом туре достался едва живой «Вулверхэмптон», теперь на «Энфилд» пожалует «Лидс Юнайтед». Соперник кусачий: оторвался от зоны вылета, обыграл «Челси» (3:1), разгромил весьма крепкий нынче «Кристал Пэлас» (4:1). Да и 3:3 с «Ливерпулем» выдал буквально 3,5 недели назад.

И всё же могло быть гораздо хуже. Разница в классе очевидна, предыдущая ничья только добавит хозяевам мотивации, а своё поле и поддержка зрителей помогут в трудные моменты. Вырисовывается трудовой успех подопечных Арне Слота. Им сейчас не до разгромов, однако свои очки надо брать. Они и возьмут. ИТБ 2 гола «Ливерпуля» идёт за 2.03, а П1 + тотал больше 1.5 мяча — за 1.77. Пропускают гости исправно, парочку наверняка получат.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»

«Кристал Пэлас» встречает Новый год серией лондонских дерби на своём поле. 2025-й проводили в компании «Тоттенхэма», 2026-й встретят вместе с «Фулхэмом». Самое любопытное, что ближайший соперник вроде бы заметно уступает по громкости имени предыдущему, однако в турнирной таблице находится даже чуть выше. Вот до чего докатились «шпоры». И вот до чего дотрудились «дачники»!

«Кристал Пэлас» явно рассчитывает на большее. Увы, подвешенное состояние ключевого защитника Марка Гехи и главного тренера Оливера Гласнера сказывается на результатах. У клуба был шанс закрепиться в топ-4, но он потерпел два разгромных поражения кряду. По 0:3 от «Манчестер Сити» вопросов нет. Бывает. А вот 1:4 от скромнейшего «Лидс Юнайтед» в следующем туре выглядят подозрительно. Лондонцы славятся именно крепкой обороной, согласованными действиями в тройке защитников. Вынимать по семь мячей за 180 минут — не их путь.

Ждём от хозяев исправления. На ИТМ 1 гола «Фулхэма» выставлен приятный коэффициент 1.93. Лишь в одной из шести последних очных встреч «дачники» пробивали планку, а трижды вообще не могли забить. Ставить на результат тут не рискнём, «Кристал Пэлас» подсел. Зато предпосылок к высокой результативности от гостей не видно.

Экспресс на матчи АПЛ 1 января 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 3 голов в матче «Сандерленд» — «Манчестер Сити» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.73 х 2.03 х 1.93 = 6.77.