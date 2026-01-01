Клуб Дэдпула, Лэмпард и ничья: экспресс на Чемпионшип с коэффициентом 14.1

Обычно в Новый год не так уж много спортивных событий, однако для Англии это весьма интенсивное время. Помимо матчей английской Премьер-лиги, проводятся встречи Чемпионшипа — второго по силе дивизиона. Сегодня, 1 января, составили для вас экспресс.

Прогноз на матч «Чарльтон» — «Ковентри»

«Чарльтон» нынче совсем не тот, что почти все нулевые держался в английской Премьер-лиге и временами умудрялся изрядно шуметь. Особых возможностей укрепить состав не было, потому уровень амбиций остался скромным. Так что результаты вполне себе ожидаемые: стабильно держатся в нижней части турнирной таблицы, на зону плей-офф не претендуют. Зато создали солидный отрыв от зоны вылета, чувствуют себя в безопасности. Исправно набирают очки на своём поле, а в Чемпионшипе этого обычно хватает для выживания.

У «Ковентри» задачи гораздо выше. Третий сезон подряд добиваются прогресса: девятое место, затем – пятое и поражение в плей-офф, а теперь вообще занимают чистую первую строчку с солидным заделом. Вся борьба, конечно, впереди, но двузначный отрыв от зоны плей-офф выглядит по меньшей мере солидно. В декабре немного забуксовали, однако преследователи тоже неидеальны. Подопечные Фрэнка Лэмпарда пугающе эффективны в родных стенах, это их главная сила. В то же время на выезде также опасны.

Всё упирается в физическую готовность, всё же календарь слишком плотный. Тотал больше 2.5 гола за 1.76 и П2 с коэффициентом выше двойки выглядят симпатично: футболисты Лэмпарда знают толк в высокой результативности, а после перерыва хозяева наверняка подсядут. Разница в классе выходящих на замену ощутима, что должно позволить фавориту дожать и добиться победы.

Прогноз на матч «Блэкберн» — «Рексем»

«Блэкберн» в минувшем сезоне оказался в двух очках от зоны плей-офф, а теперь откатился к показателям сезона-2023/2024. Плетётся в конце второго десятка. Впрочем, с аутсайдерами всё слишком очевидно: «Шеффилд Уэнсдей» точно не продлит прописку ещё на один сезон из-за катастрофы с финансами и снятий очков, а «Норвич», «Оксфорд» и «Портсмут» выглядят скромнее.

«Рексем» достаточно пошумел. Клуб Райана Рейнольдса три года подряд добивался повышения в классе, но было очевидно, что с наскока пробиться в АПЛ не удастся. Валлийцы одно время шли в верхней половине турнирной таблицы, однако в последний месяц перестали побеждать и сползли в район 15-й строчки. В последних двух турах вернулись к победам. но потеряли слишком много до того.

В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1. Плотного низового футбола стоит ожидать и теперь. «Рексем» перестал побеждать за пределами своего поля (последние две случились дома), однако и «Блэкберн» в родных стенах гораздо чаще проигрывает и мало забивает. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.91 — хорошее предложение.

Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер»

«Лестер» после возвращения в Чемпионшип чувствует себя гораздо хуже ожидаемого. Никаких красных ковровых дорожек не постелено, никто не склоняет голову. Слишком мало стабильности, слишком много ничьих. «На ноль» играют по большим праздникам, а во втором дивизионе с проблемной обороной трудно находиться высоко. Собственно, «Лестер» и не находится.

На дворе 2026 год, а они болтаются в районе 10-го места. За удачным отрезком непременно следует провал. Вроде 1:4 от «Куинз Парк Рейнджерс». Пропускают почти 1,5 мяча за игру. Так что неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение «Шеффилд Юнайтед», который после возвращения тренера Криса Уайлдера взбодрился после неудачного старта. Своё поле в Чемпионшипе многое значит, а «клинки» дома пропускают мало.

Игра пойдёт на три результата, выбрать ставку тут довольно сложно. Прежде всего из-за нестабильности «Лестера» и плотного графика: у соперников третий матч за пять-шесть суток. В первом круге команды сподобились аж на пять мячей, а «Шеффилд Юнайтед» победил (3:2). Сейчас можно не мудрить и просто взять ничью. Сил осталось немного, а баланс сил сопоставим.

Экспресс на матчи Чемпионшипа 1 января 2026 года

Ставка 1: «Ковентри» победит «Чарльтон» за 2.15.

«Ковентри» победит «Чарльтон» за 2.15. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Блэкберн» — «Рексем» за 1.91.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Блэкберн» — «Рексем» за 1.91. Ставка 3: ничья в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер» за 3.45.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.91 х 3.45 = 14.1.