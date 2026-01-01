«Кальяри» — «Милан». Ещё один день в офисе

2 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся «Кальяри» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Кальяри» — «Милан» 2 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.15 (23%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан»

Покой в Новый год итальянскому футболу только снится. Никаких пауз и перерывов, только матчи! Первый из них в 2026 году состоится на Сардинии, в гости к «Кальяри» пожалует «Милан». Отметим, что календарь отнёсся к россонери по-доброму. После неудачного путешествия в Саудовскую Аравию и поражения в полуфинале Суперкубка Италии от «Наполи» (0:2) попались два участника борьбы за выживание.

В минувшем туре была «Верона», теперь настал черёд «Кальяри». Самое то, чтобы плавно вернуться в борьбу за скудетто. Сразу заметим, что хозяева демонстрируют довольно симпатичный футбол. Здорово комбинируют, время от времени забивают классные голы, играют на третьего. Однако уровень мастерства откровенно хилый, что и находит отражение в результатах.

Оказаться в зоне вылета «Кальяри» не должен прежде всего потому, что в Серии А хватает команд с куда менее слабым футболом. В то же время запас от зоны вылета небольшой, расслабляться рано. На своём поле у сардинцев две победы и три ничьих в восьми матчах при 10 забитых мячах — нестыдно.

«Милан» — единственный клуб чемпионата Италии без поражений на чужом поле. Правда, ничьих многовато, целых три. В любом случае результаты хорошие, да и история противостояния говорит в пользу гостей. С 2020 года добыто четыре победы при одном мирном исходе, да и там удалось забить три мяча (3:3 с пропущенным голом на 89-й минуте около года назад). Как ни крути, статус фаворита сомнений не вызывает.

Подобрать подходящий вариант для ставки сложно, линия кажется ровной. Лезть в тоталы опасно, «Милан» в последнее время повадился выдавать «верх» на выезде. На победу гостей выставлен скромный коэффициент 1.61, который сгодится разве что для экспресса. А ставить на подопечных Массимилиано Аллегри с большими форами нет смысла.

Почему? Они лишь раз победили с разницей более чем в один мяч — во 2-м туре в гостях у «Лечче» (2:0), да и там второй гол пришёл в концовке. Пожалуй, при таких исходных данных имеет смысл рискнуть. П2 с разницей в один мяч оценивается коэффициентом 3.50. Альтернатива — П2 всухую за 2.65. Ждём 1:0, но и 2:0 с 2:1 исключать нельзя.

Ставка: «Милан» победит с разницей в один мяч за 3.50.