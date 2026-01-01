«Райо Вальекано» — «Хетафе». Настоящий футбольный артхаус

2 января в матче 18-го тура испанской Примеры встретятся «Райо Вальекано» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Хетафе» 2 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо Вальекано» предлагается с коэффициентом 2.23, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.15 (30%).

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Хетафе»

Составителям календаря чемпионата Испании не откажешь в иронии. Короткий новогодний перерыв завершён, на 2 января назначена одна игра. Она откроет программу 18-го тура. В Мадриде сойдутся «Райо Вальекано» и «Хетафе». В чём тут ирония? Трудно найти пару, которая ляжет на праздничное похмелье более органично. Ведь обе команды забивают и пропускают по большим праздникам.

Входят в число самых «низовых» коллективов Ла Лиги. Обе за 17 туров сподобились аж на 13 мячей. Меньше только у едва живого «Овьедо» со скромнейшими финансовыми возможностями, который наглухо застрял в зоне вылета. При этом пропускают тоже немного: хозяева вытащили мяч из сетки 20 раз, гости — 22.

Обе команды чувствуют себя сравнительно уверенно. В конце концов, надёжной защиты в Испании вполне достаточно для сохранения прописки в элите. «Райо Вальекано» располагается на 15-й строчке, опережая зону вылета на три очка. «Хетафе» после мощного старта просел, однако на паузу ушёл в десятке сильнейших.

История противостояния практически гарантирует зрелище на любителя. Натуральный футбольный артхаус. 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:1, 0:0 и 0:0 — результаты с 2022 года. Разумеется, букмекеры прекрасно осведомлены о талантах и склонностях соперников, а потому на «обе забьют — нет» выставлен скромнейший коэффициент 1.58. Если вас он не устраивает, придётся выкручиваться.

Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.15. Меньше голов — выше шансы мирного исхода. Ну и опять же — пять ничьих за семь предыдущих очных встреч! Даже звучит страшно. Если не хотите рисковать, рассмотрите тотал меньше 2 гола за 1.73. При двух забитых мячах произойдёт возврат.

Ставка: ничья за 3.15.