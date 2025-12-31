«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Франк вернулся домой, но подарков не будет

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.37, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Тоттенхэм»

История тут слишком красивая, чтобы её игнорировать. Томас Франк возвращается на «Джитек Коммьюнити», но уже в роли главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». «Брентфорд» без него отнюдь не развалился, Наоборот — у руля теперь Кит Эндрюс, и команда выглядит очень боевой. Особенно на домашнем поле.

Главная проблема «шпор» на сегодня — не настрой, а кадровая ситуация. Симонс дисквалифицирован, Мэддисон, Соланке и Кулушевски остаются вне игры, Удоджи ещё только набирает форму. Плюс уже стартовала трансферная подготовка: по Джонсону есть сделка с «Кристал Пэлас», хотя на этот матч Франк его допускает.

У «Брентфорда» тоже не санаторий. Дасилва, Карвалью и Миламбо — мимо из-за серьёзных травм, Оньека и Уаттара уехали на Кубок Африки, а ван ден Берга ещё будут оценивать. Зато у хозяев есть то, что часто решает такие встречи. А именно — стабильный форвард в топ-форме.

Игор Тьяго уже набил 11 голов в 18 матчах английской Премьер-лиги и даже через свои маленькие «болячки» тащит команду. Кит Эндрюс отдельно подчёркивал, что повода для паники нет. Кроме того, в последнем матче с «Борнмутом» (4:1) отлично себя проявил Кевин Шаде, оформивший хет-трик.

«Тоттенхэм» забрал накануне выездную встречу у «Кристал Пэлас» (1:0). Причём два мяча Ришарлисона отменили. «Шпоры» подняли настроение себе определённо, но в таблице всё равно идут рядом с «пчёлами», а запас прочности минимальный. Затор в таблице с 15-го по седьмое место такой, что позавидовали бы московские дороги.

Теперь — к самому важному «крючку» этого противостояния. В первом круге Томас Франк уже обыгрывал свой «Брентфорд» (2:0). Симонс тогда и раздал, и забил. Однако сегодня этого козыря нет, и это как раз тот случай, когда потеря одной фамилии реально меняет рисунок атаки.

Плюс фактор поля. «Брентфорд» дома играет проще и злее: больше давления, больше подач, больше единоборств. А «Тоттенхэм» сейчас вынужден экономить креатив и чаще жить моментами — стандарты, рывки, эпизоды. Возвращение Ромеро добавит жёсткости сзади, но без привычной группы созидателей «шпорам» тяжелее держать темп 90 минут на чужом стадионе.

Отсюда и ставка. Коэффициент на хозяев привлекательный. В текущих вводных «Брентфорд» выглядит более цельным и стабильным. Именно перед предстоящей встречей. Выиграл три из четырёх прошлых домашних матчей. «Тоттенхэм» на выезде хорош, но даже после победы над «Кристал Пэлас» остаётся командой, которой слишком часто приходится выживать.

Ставка: «Брентфорд» обыграет «Тоттенхэм» за 2.37.