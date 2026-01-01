«Тулуза» — «Ланс». «ПСЖ» останется вторым

2 января в матче 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Тулуза» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Ланс» 2 января 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ланса» предлагается с коэффициентом 2.57, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Тулузы» оценивается коэффициентом 2.82 (35%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Ланс»

Зимние каникулы во Франции позади. В Лиге 1 не играли почти три недели, хотя в районе 20-х чисел декабря клубы элитного дивизиона отметились в национальном кубке. Впрочем, на ранних стадиях соперники крайне слабые, так что многие выставляли даже не полуторные, а вторые составы. И в основном добивались успеха. Словом, времени отдохнуть имелось достаточно.

«Лансу» пауза определённо требовалась меньше всех. А зачем, когда всё складывается как в сказке? Подопечные Пьера Сажа набрали устрашающий ход. Шесть побед подряд с общим счётом 15:3 — во Франции за такое могут выписать штраф за превышение скорости, если тебя зовут не «ПСЖ». Но парижанам сейчас не до того.

Они выиграли Межконтинентальный кубок, а на внутренней арене лишились привычной возможности взирать на остальных с холма. Спасибо «Лансу», который набрал 37 очков за 16 туров и занимает чистое первое место в турнирной таблице. Правда, отставание действующего чемпиона чисто формальное — одно очко.

Не воспринимать лидерство красно-жёлтых как что-то временное крайне сложно, однако наслаждаться сиюминутными радостями — один из секретов счастья. Очень похоже, что они им обладают. Другое дело, что шанс потерять лидерство сразу после выхода из небольшого отпуска солидный. Впереди «Тулуза», которая вовсю сражается за еврокубки. На данный момент располагается на седьмой строчке с 23 очками.

В какой-то момент было заметно лучше, но в октябре-ноябре случилась серия из шести туров без побед. Перед паузой дела пошли на поправку: два выигрыша кряду без пропущенных мячей. Одна из главных проблем в борьбе за еврокубки — как раз эффективность в родных стенах. Всего три победы из восьми возможных при 11 пропущенных мячах.

Как дела у «Ланса» в гостях? Изумительно. 16 очков за восемь игр. «ПСЖ» набрал 17, но при одном лишнем матче. О чём говорит история противостояния? «Ланс» вернулся в элиту только в 2023 году, с тех пор добыл в Тулузе две победы при одном мирном исходе — 1:0, 2:0 и 1:1. Так что победа гостей с нулевой форой за 1.84 напрашивается. Альтернатива для смельчаков — ИТМ 1 гола «Тулузы» за 2.27.

Ставка: ИТМ 1 гола «Тулузы» за 2.27.