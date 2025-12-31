АПЛ, хоккей, баскетбол и лыжи! Что смотреть и на что ставить 1 января

У всех букмекерских компаний 1 января — самый малоактивный день. Спортивных событий не так много, люди празднуют Новый год. Однако для самых ярых поклонников спорта и ставок выбор всё же есть. Рассказываем о главных событиях первого дня 2026 года.

АПЛ

В футболе традиционно выделяется чемпионат Англии, здесь команды играют, невзирая на праздники. Вот и 1 января нас ждут сразу четыре матча. «Ливерпуль» примет «Лидс», а «Манчестер Сити» отправится в гости к «Сандерленду». Кроме того, «Кристал Пэлас» сразится с «Фулхэмом», а «Брентфорд» — с «Тоттенхэмом».

Конечно, наибольшее внимание приковано к играм грандов. «Ман Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», а «Ливерпуль» предпринимает героические попытки вернуться в эту гонку.

Кроме того, будут встречи и во втором эшелоне английского футбола — Чемпионшипе. Сыграют все 24 команды. Ещё можно поставить на игры чемпионатов Австралии и Израиля.

НХЛ и МЧМ-2026

В хоккее тоже будет что посмотреть. В НХЛ большой игровой день — матчи начнутся ещё вечером 31 декабря, а прямо под бой курантов стартуют встречи «Сан-Хосе» — «Миннесота» и «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Смотреть североамериканскую лигу можно до самого утра — запланированы ещё семь игр, а уже вечером 1 января «Вашингтон» гостит в Оттаве, а «Айлендерс» примут «Юту».

Продолжается и МЧМ-2026. Новогодней ночью состоятся два матча. В 2:00 мск пройдёт стартовое вбрасывание во встрече сборных США и Швеции, а в 4:30 начнут выяснять отношения Канада и Финляндия.

НБА

Любителям баскетбола скучать в Новый год тоже не придётся. В последний час 2025 года по московскому времени стартуют три матча НБА, а с 3:00 — ещё пять игр. Выделяем здесь встречу «Сан-Антонио» и «Нью-Йорка», а также игру действующего чемпиона — «Оклахомы» — с «Портлендом».

Лыжи

С новогодней ночью и вечером 1 января мы разобрались, но есть события и днём. В лыжах продолжается «Тур де Ски». Пройдут гонки преследования у мужчин и у женщин. Не самый популярный вид для ставок, однако можно заключить пари на победителей и поболеть за наших Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву!