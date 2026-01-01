«Аль-Ахли» дома — но власть в руках Роналду и Феликса. «Аль-Наср» останется лидером

2 января в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Про-Лиги «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» 2 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.75, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Аль-Ахли» оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»

«Аль-Ахли» на своём поле — неприятный соперник для любого. По цифрам это тоже очевидно: всего одно поражение в 11 турах, крепкая разница мячей, а в таблице — место в верхней четвёрке. Но важно не переоценить домашний фактор. Календарь уже показал, что у команды бывают провалы, причём болезненные. 0:5 в Лиге чемпионов Азии в конце декабря — тревожный звоночек.

У «Аль-Насра» сейчас другая история — команда идёт первой и забивает так, будто играет в другой лиге: 35 голов за 11 встреч. Уже сейчас это солидная заявка на рекорд и золотые медали. При Жорже Жезуше всё максимально прямолинейно и эффективно: мяч быстрее доставляют в финальную треть, а дальше решают исполнители.

И вот тут ключ к прогнозу — форма лидеров атаки. «Аль-Наср» ведут Роналду и Феликс: оба в гонке бомбардиров, оба регулярно находят моменты даже в матчах, где соперник садится низко. А когда у тебя на поле два таких финишёра, даже плохие встречи всё равно превращаются минимум в один-два гола.

У «Аль-Ахли» ответ тоже есть — прежде всего это Тони. Он забивал в 1-м, 3-м, 5-м, 7-м и 12-м турах этого сезона Про-Лиги. Наколотил шесть штук. Опасен всюду: штрафная площадь, второй темп, стандарты. Защите соперников приходится постоянно держать его в поле зрения.

Замена Фирмино, в принципе, есть. «Аль-Ахли» уже на него не опирается — он летом 2025 года уехал в «Аль-Садд», так что искать эту звезду на вывеске не нужно. А у «Аль-Насра» есть ощутимая кадровая деталь в обороне: Симакан в списке травмированных и на январские даты не вызывается.

В сухом остатке получается следующая картина. «Аль-Наср» сильнее по общему классу и по огневой мощи благодаря Роналду и Феликсу, но «Аль-Ахли» дома и с форвардом уровня Тони почти обязан цепляться за гол. А очные матчи этих команд в последние сезоны регулярно радуют мячами — 2:2, 3:2, 1:1, 4:3. Проверим П2 через ОЗ.

Ставка: «Аль-Наср» обыграет «Аль-Ахли» + обе забьют за 2.65.