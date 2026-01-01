«Жил Висенте» — «Спортинг». Новогодняя сказка закончится прагматично

В последних 10 очных встречах хозяева так и не сумели обыграть гостей.

2 января в матче 17-го тура чемпионата Португалии встретятся «Жил Висенте» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Сидаде-ди-Барселуш» в Барселуше. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Португалии «Жил Висенте» — «Спортинг» 2 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.46, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Жил Висенте» оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» — «Спортинг»

Если бы вам 31 декабря сказали, что завсегдатай середняк чемпионата Португалии «Жил Висенте» встречает январь в топ-4, вы бы, скорее всего, уточнили — точно ли речь про футбол. Но нет — в Примейре команда Сезара Пейшоту действительно идёт четвёртой и держится в зоне еврокубков.

Парадокс в том, что «Жил Висенте» уже привык жить на грани: много матчей, где всё ровно, нервно, вязко. Вот, например, свежие 2:2 с «Арокой» и типичным футболом для этой команды. Терпеть, отвечать, не разваливаться.

Но приезжает «Спортинг», и тут календарь как будто подмигивает: проверим, насколько этот прорыв хозяев системный. Лиссабонцы вторые, 41 очко, а в конце декабря катком прошлись по «Риу Аве» (4:0) и «Витории Гимарайнш» (4:1). Темп чемпионский без скидок на график.

Главное оружие «Спортинга» прямо сейчас — не абстрактная классная атака, а конкретный человек. Луис Суарес уже наколотил 14 голов. О Дьёкереше забыли. У «Жил Висенте» свой ответ — Пабло (10 голов), и именно вокруг него строится бо́льшая часть угроз.

Только вот у Руя Боржеша есть важная поправка к плану. Без Педру Гонсалвеша (по данным на 31 декабря, он в списке травмированных) «Спортинг» теряет часть креатива между линиями и стандартов «на заказ». Плюс в обороне не помешала бы глубина, но Зено Дебаст тоже в лазарете.

Отсюда и логика прогноза. Хозяева дома способны упереться, однако на дистанции 90 минут «Спортинг» всё равно должен забрать своё. Класс, вариативность и форма слишком заметны. А если лиссабонцы откроют счёт первыми, «Жил Висенте» придётся раскрываться, и тут уже включаются скорость, давление и умение гостей добивать эпизодами. Много голов не ждём, но ставим на гостей.

Ставка: победа «Спортинга» над «Жил Висенте» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.