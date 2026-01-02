«Аталанта» — «Рома»: урок Гасперини для бывших

Закрыться бергамаски не смогут, римлянам только это и нужно.

3 января в матче 18-го тура итальянской Серии А встретятся «Аталанта» и «Рома». Стартовый свисток в Бергамо запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 3 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.40 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.15 (30%).

При этом аналитики убеждены, что матч не будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет ставка за 1.77.

Прогноз на матч 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Рома»

Интригующее противостояние на старте 2026 года. «Аталанта» против «Ромы». И в первую очередь потому, что в Бергамо приедет Джан Пьеро Гасперини. Человек, который вывел «Аталанту» на новый уровень — претендента на самые высокие места.

В «Роме» у Гаспа тоже получается неплохо. Прямо сейчас четвёртое место в трёх очках от лидера, правда, у всей первой тройки матч в запасе. Тем не менее позиция для середины чемпионата вполне приличная. Проблема пока одна — в позиционной атаке. Дела не клеятся. 20 голов за 17 туров — откровенно мало. А вот оборону наладить получилось сразу же — всего 11 пропущенных, лучший результат в Серии А.

«Роме» нравится действовать на встречных курсах, когда соперник не закрывается. Вот Даниэле Де Росси и его «Дженоа» попробовали ввязаться в такой футбол и получили 1:3. «Аталанта» тоже не из тех, кто будет парковать «автобус». Однако наверняка бежать шашки наголо не станут.

А побеждать бергамаскам надо. Сезон пока получается сложным. Назначение Ивана Юрича сразу казалось странным (хотя чисто стилистически выглядело оправданным). Так оно и вышло. При хорвате бергамаски играли внешне неплохо, понятно, создавали моменты. Но крокодил не ловился, кокос не рос. Очков набирал Юрич по минимуму, поэтому его и уволили. На смену пришёл Раффаэле Палладино. Очков стало побольше, в атаке дела пошли поинтереснее, однако стабильности нет. 10-е место выглядит справедливым результатом.

Чего ждём от этой игры? Букмекеры верят в хозяев, но это выглядит немного странным. Во-первых, для Гасперини матч будет принципиальным, а в противостоянии с Палладино у него четыре победы в пяти встречах. Во-вторых, «Аталанта» в этом сезоне набирает очки только в матчах с середняками и аутсайдерами. Побед над клубами из топ-4 нет. Вот и в последней встрече 2025 года для себя бергамаски уступили «Интеру» (0:1). Так что расклад явно не в их пользу.

Парковать «автобус» Палладино не будет. Да, может сыграть строго, но всё же назвать «Аталанту» защитной командой язык не поворачивается, да и болельщики не поймут, учитывая турнирное положение хозяев. Вперёд придётся идти, а только этого «Роме» и нужно, на пространстве римляне хороши. Ну а смогут ли бергамаски найти ключи к их воротам — это вопрос. Как мы уже сказали, Гасперини выстроил лучшую оборону в Серии А.

Предлагаем здесь заиграть аккуратную ставку на то, что «Рома» не проиграет и тотал голов будет меньше 2.5. Дела в нападении постепенно и у тех, и у других налаживаются, однако это тот случай, когда оборона выглядит солиднее атаки. А уж если команда Гасперини забьёт первой, то наверняка закроется и доведёт игру до своего любимого счёта 1:0. Ставка выглядит очень перспективной.

Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.45.