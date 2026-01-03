ЦСКА — «Локомотив». Ярославль останется несокрушимым для Никитина

4 января 2026 года в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало — в 17:00 мск. Игорь Никитин снова встретится со своим бывшим клубом, который он привёл к чемпионству.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив» 4 января 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а шансы москвичей по итогам 60 минут оценили в 2.65. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.60. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.77.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (04.01.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

И те и другие явно не могут занести первую часть сезона себе в актив. Особенно армейцы. Игорь Никитин не из пожарных, он работает вдолгую, подбирает состав под себя, прививает свои принципы. На это требуется время. А пока ЦСКА шестой на Западе. И то благодаря тому, что у команды больше матчей, чем у конкурентов. Если смотреть по потерянным очкам, то москвичи восьмые.

Благо, что «Лада» и «Сочи» из борьбы за плей-офф давно выпали, а «Шанхай» вот-вот присоединится к ним. Если не случится ничего сверхъестественного, то своё место в розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА не упустит. Тем более что 2025 год армейцы завершили тремя победами — переиграли «Торпедо» и оставили за собой два дерби, оказавшись сильнее «Спартака» и «Динамо». Пропускали при этом не больше двух шайб — никитинская работа видна. Однако тут случилась новогодняя пауза. Если бы можно было праздники отменить или перенести, наставник ЦСКА наверняка воспользовался бы этой опцией. Потому что играет его команда волнами — победные серии сменяются несколькими неудачами подряд.

У Боба Хартли в Ярославле тоже не всё гладко. Прямо сейчас «Локомотив» второй на Западе, отстаёт прилично по потерянным от минского «Динамо». Да и «Северсталь» может обойти. Для железнодорожников непривычно низко. Перед Новым годом чемпиона лихорадило — победы чередовались с поражениями, причём просела атака, всего четыре шайбы в последних четырёх встречах. Есть объяснение — травма Егора Сурина. Правда, и пропустили немного — всего семь. К плей-офф с такими перепадами нужно разобраться.

Что ждём от предстоящей встречи? «Низ». И те и другие забивают немного, да и пропускают тоже. Москвичи наладили оборону, у «Локо» она традиционно хороша. А вот что касается победителя… Игорь Никитин пока не обыгрывал своих бывших. 1:5, 1:4, 1:2 Б — грустные результаты. Будь этот матч перед Новым годом, можно было бы смело ставить на то, что ЦСКА серию неудач в играх с ярославцами прервёт. А сейчас больше веры в команду Хартли. Они выглядят более стабильно на дистанции, их перепады не так велики, как у москвичей. Поэтому поверим в то, что «Локомотив» продолжит побеждать ЦСКА. А матч, как мы уже сказали, будет «низовым».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.55.