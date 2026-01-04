Последний шанс Хаби Алонсо. Чего ждать от Суперкубка Испании

7 января в Джидде (Саудовская Аравия) стартует розыгрыш Суперкубка Испании — 2026. Четыре сильнейших клуба станут сражаться за трофей. Будет ли очередное «эль класико» в финале или же присутствие грандов в решающем матче не гарантировано? Изучаем предстартовые расклады.

Кто сыграет в Суперкубке Испании — 2026

Суперкубок Испании будут оспаривать четыре клуба. 7 января в первом полуфинале сразятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Днём позже нас ждёт мадридское дерби — «Атлетико» против «Реала». Победители разыграют трофей 11 января.

Кто фаворит Суперкубка Испании?

Букмекеры считают главным претендентом на трофей «Барселону». Поставить на команду Ханс-Дитера Флика можно с коэффициентом 2.30. Сине-гранатовые — действующие обладатели трофея. Год назад здесь же, в Джидде, они переиграли «Реал» со счётом 5:2. Для «Барсы» этот Суперкубок стал 15-м в истории.

Шансы «Королевского клуба» оценили в 3.30. На счету «Реала» 13 Суперкубков. Чуть ниже оценивают вероятность победы «Атлетико», на «матрасников» можно поставить за 3.70. В истории этого клуба две победы в турнире, последняя датирована 2014 годом. А вот в «Атлетик» из Бильбао аналитики не верят, на то, что баски завоюют трофей, можно поставить за 10.00. Они выигрывали Суперкубок трижды, последний раз не так и давно, в сезоне-2020/2021.

Чего ждать от Суперкубка Испании?

В первой паре фаворит очевиден — это «Барселона». Команда Ханс-Дитера Флика в порядке, она лидирует в Примере, а огрехи в обороне компенсирует мощным нападением. Забивают, как правило, не меньше двух, а чаще — даже больше. Чего не скажешь об «Атлетике». Восьмое место в турнирной таблице, а очков в два раза меньше, чем у «Барсы». То есть больше 20 очков отставания. С командой Эрнесто Вальверде злую шутку сыграла Лига чемпионов, к игре на два фронта (а точнее, на четыре — ещё Кубок и Суперкубок) баски оказались не готовы. Посыпались травмы, а обойма и так коротка. Лидеры выдохлись. Небольшая новогодняя пауза как раз кстати. Но даже если перевести дух, с «Барселоной» будет тягаться сложно. Каталонцы выиграли последние четыре очные встречи с общим счётом 11:1. В одном матче может случиться всё, однако все факторы говорят о выходе «Барсы» в финал.

А вот в другой паре всё куда сложнее. «Атлетико» против «Реала» — дерби. И первая их встреча в сезоне завершилась первой оплеухой для Хаби Алонсо — 2:5. С тех пор много воды утекло, сейчас тренер «галактикос» на грани отставки. Результаты не радуют, хоть 2025 год и завершили серией из трёх побед. «Барсу» вперёд пропустили, много очков растеряли, играют натужно. Со звёздами трения, не все довольны своей ролью. И травмы тоже мешают — вот и сейчас сломался Килиан Мбаппе. К Суперкубку должен поправиться, но игровой тонус будет упущен. А трофей ой как нужен, только победа даст возможность Алонсо выдохнуть и гнуть свою линию дальше.

У Диего Симеоне ситуация стабильнее. Да, завалили старт, но потом набрали ход. В последних 10 играх восемь побед. За чемпионство бороться уже вряд ли будут, однако взять трофей — почему бы и нет? Тем более что с «Реалом» справляться могут и умеют — уже показывали. В общем, если у «Барсы» полуфинал хоть и сложный, но всё же с явным фаворитизмом, то здесь победе «Атлетико» точно не придётся удивляться.