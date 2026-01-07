«Металлург» — «Авангард». Ги Буше наговорил лишнего

8 января 2026 года в Магнитогорске состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Авангард». Начало — в 14:30 мск. Встречаются два лидера Восточной конференции, команды, которые точно будут претендовать на Кубок Гагарина.

Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» — «Авангард» 8 января 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а шансы омичей по итогам 60 минут оценили в 2.80. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.95. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.55.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» (08.01.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды занимают две первые строчки на Востоке. У «Металлурга» дела чуть лучше — а точнее, на семь очков, приличный запас. А главное — Андрей Разин наконец решил проблему Евгения Кузнецова. Звёздный игрок совершенно не вписался в команду харизматичного тренера. Мучились все. В итоге решение было найдено, форвард уехал в Уфу, а Разин может спокойно работать. Всё время отвечать на одни и те же вопросы ему явно надоедало.

2026 год «Металлург» начал с двух побед — одолели «Шанхайских драконов» 7:3 и в овертайме победили «Локомотив» 5:4. Играют легко, уверенно, красиво — всё выглядит отлично.

У «Авангарда» ситуация тоже неплохая — те же две победы на старте года, во встречах с «Сибирью» (5:2) и «Ак Барсом» (2:1). Если взять дистанцию 10 матчей, то тут 8-2. У «Металлурга», кстати, такие же показатели.

Важный момент — «Авангард» для «Магнитки» неудобен. В четырёх матчах этого сезона три победы у омичей. И в этих трёх играх уральцы забрасывали всего лишь по одной шайбе. Была, правда, и победа 5:1. Но определённый зуб есть. А тут ещё перед прошлой встречей команд Ги Буше заявил, что игроки «Металлурга» ведут себя как футболисты — постоянно падают, симулируют. Такое заявление не может остаться незамеченным.

Предлагаем ничего не выдумывать и поставить на «Металлург». Пусть ему и сложно играть против «Авангарда». Принципиальность матча налицо, Разину и его хоккеистам очень хочется одолеть Омск. Родные трибуны помогут, тем более что «Магнитка» и прошлую встречу проводила дома, а сопернику предстоит пусть и не самый длинный, но всё же переезд.

Ещё один момент — омичи частенько удаляются. Во всех очных встречах сезона «Металлург» получал больше возможностей реализовать лишнего. Не всегда всё получалось, однако количество рано или поздно должно перерасти в качество. А в этом самом качестве команда Андрея Разина сейчас не то что не уступает никому — она превосходит всех в лиге. Никита Серебряков в воротах, конечно, хорош, но не может же он выручать свою команду всё время. Так что рискнём и поставим на «Металлург» в основное время. Тем более что коэффициент неплохой.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.20.