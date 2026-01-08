«Рексем» — «Ноттингем Форест»: Шон Дайч круче Дэдпула!

9 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Рексем» примет «Ноттингем Форест». Клуб Райана Рейнольдса в последнее время феерит в Чемпионшипе, а теперь пройдёт проверку клубом АПЛ. Начало встречи — в 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Рексем» — «Ноттингем Форест» 9 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.85. Победа «Рексема» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

На проход «лесников» в следующий раунд можно поставить за 1.43, а вероятность успеха валлийцев оценили в 2.80.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Рексем» — «Ноттингем Форест»

«Рексем» уже вошёл в историю после того, как его приобрёл Райан Рейнольдс. Взлёт получился стремительным — команда уже в Чемпионшипе. Летом провели приличную закупку, потратив почти € 40 млн. Зазывали звёзд, того же Джейми Варди, но тот предпочёл уехать в Италию. Блицкрига не получилось, конкуренция во втором английском дивизионе запредельная, однако постепенно адаптировались и начали набирать очки, да как! В Boxing Day «Рексем» выдал серию из четырёх побед, причём в каждом матче забивал не менее двух голов.

Эта серия вкупе с плотностью в таблице привела к тому, что клуб Дэдпула поднялся на девятую строчку. До прямой путёвки в АПЛ — шесть очков, до зоны плей-офф – и вовсе одно. Но играть ещё 20 встреч, удержать темп будет сложно. Всё-таки и по стоимости состава «Рексем» середняк, да и опыта команде пока ещё недостаёт.

«Ноттингем Форест» же наслаждается минутами спокойствия и стабильности. Потому что старт сезона у «лесников» получился кошмарным. Сначала разругался вдрызг с владельцами Нуну Эшпириту Санту, да и результаты не радовали. Его сменил Эндж Постекоглу, но при нём стало только хуже. Вы же помните, австралиец даёт результат на второй сезон, ждать столько было чревато вылетом.

Дальше сделали ставку на понятный и прагматичный футбол Шона Дайча. Улучшения есть. Хотя совсем недавно была серия из четырёх поражений. Однако в последнем туре АПЛ одержали победу над соседом по таблице — «Вест Хэмом» — и у них в запасе уже семь очков от зоны вылета. Можно немного выдохнуть и подумать о других турнирах. Там ведь и Лига Европы есть, да и в Кубке Англии «Форест» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала.

У «Рексема» большие проблемы с составом, сразу семь игроков травмированы, хотя, может быть, кто-то и успеет восстановиться. Победная серия придаёт уверенности, но класс «Ноттингем Форест» выше, да и обойма поглубже у Дайча. Кубки для «лесников» тоже важная история — после полуфинала заканчивать в 1/32 финала несолидно. Поэтому возьмём победу клуба АПЛ.

И разбавим её ставкой на то, что обе команды забьют. Дайч пока не смог наладить оборону, пропускает «Ноттингем» почти в каждой игре. «Рексем» же забивает много, да и трибуны будут гнать. Правда, в обороне тоже есть проблемы. Магия Дэдпула здесь не поможет.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» и обе забьют за 3.55.