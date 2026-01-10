«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид

11 января в матче финала Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Реал» 11 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение каталонцам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.24, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.05 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.85 (25%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Полуфиналы Суперкубка Испании сложились идеальным образом для всех заинтересованных сторон: зрителей, организаторов, федерации. В финале нас ждёт второе «класико» сезона: «Барселона» против мадридского «Реала». Пройти мимо такой вывески невозможно. Пожалуй, лучший способ завершить новогодние каникулы — посмотреть футбол такого уровня.

В первом круге чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо на своём поле добились победы — 2:1 благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. После той победы в Мадриде начался сущий кошмар: осечка за осечкой, напряжённые отношения в раздевалке, четыре очка отрыва превратились в четыре очка отставания. Дошло до слухов об увольнении тренера, хотя подтверждения они не получили.

В общем, вполне разумно, что на этот раз фаворитом считается «Барселона». Во-первых, сине-гранатовые в последние месяцы набрали страшный ход. В Лиге чемпионов осечки случались, однако на внутренней арене сметали всё на своём пути, чаще всего забивая сколько душе угодно. Дома и на выезде, аутсайдерам и клубам посерьёзнее.

Во-вторых, свой полуфинал подопечные Ханс-Дитера Флика провели на сутки раньше. Заметная фора, когда речь идёт о двух и трёх днях на восстановление. Футбол ожидается интенсивный и напряжённый, цена ошибки запредельная. Скорости высокие, без прессинга никуда. Значит, физическая подготовка будет проверена со всех сторон. Плохая новость для «Реала».

И, наконец, третье. «Барселона» в своём полуфинале натурально стёрла с поля «Атлетик» из Бильбао (5:0), забив четыре мяча к 38-й минуте. Оставшееся время превратилось в формальность. Поберегли силы, к середине второго тайма заменили Педри, Рафинью, де Йонга, Бальде. То есть должны быть свежи, заряжены и в отличном настроении.

Сравните с мадридцами, которым в дерби пришлось нервничать до последнего (2:1). После быстрого гола в основном действовали вторым номером, много оборонялись без мяча, терпели. Бегать пришлось достаточно. В таких условиях выдерживать ураганный темп и прессинг каталонцев сложно. От этого и будем отталкиваться.

Брать ли П1 за 2.24 — дело вкуса. Шансы номинальных хозяев выше, коэффициент вкусный. Можно подстраховаться и докупить нулевую фору за 1.67, тогда в случае ничьей в основное время произойдёт возврат. Также стоит подумать о П1 во втором тайме за 2.45. Логика следующая: на какой-то отрезок мадридцев может хватить, но после перерыва разница в свежести и движении должна проявиться.

Ставка: победа «Барселоны» с нулевой форой за 1.67.