Принципиальная КХЛ: «Авангард» против «Салавата Юлаева» и дерби Татарстана

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Турнирная таблица уже приняла понятные очертания, но вся борьба ещё впереди. Сегодня, 13 января, состоятся очередные матчи. Выбрали из них пару наиболее ярких и составили экспресс.

Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

Старт 2026 года у «Авангарда» выдаётся хлопотным. Во-первых, омичи закрыли выездную серию маршрутом Казань — Магнитогорск. Следом начали принимать дорогих гостей: сейчас «Салават Юлаев», вскоре пожалует ЦСКА. У уфимцев сезон куда более насыщенный. Ожидаемо слабый старт на фоне урезания финансирования, планомерный прогресс, усиление состава. В клубе показали, что готовы искать возможности даже в неожиданных местах.

Команды сойдутся в третий раз. Два предыдущих матча прошли в сентябре и остались за омичами. На своём льду «Авангард» добился победы в овертайме (3:2 ОТ), а в Башкортостане снял все вопросы за два периода (5:2). Имя фаворита сомнений не вызывает: разница в классе и глубине состава ощутима. В то же время «Салават» умеет наказывать тех, кто решает сэкономить силы.

Линия выглядит разумно. Проверим ИТБ 2 голов «Салавата Юлаева» за 1.72. Логика простая: команды имели время на восстановление, проблем с движением возникнуть не должно. «Авангард» дома смел и активен, так что игра наверняка будет смотреться. Ждём как минимум по паре шайб в обе стороны. А если повезёт, то гораздо больше.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Пятый раунд дерби Татарстана в нынешнем регулярном чемпионате. Предыдущие получались близкими, упорными и не шибко результативными. «Нефтехимик» сиял на старте сезона, так что победа в середине сентября в Казани мало кого удивила. Подопечным Игоря Гришина пришлось попотеть, но два очка забрали заслуженно (2:1). В остальных случаях поживиться не удалось.

Три матча — три победы «Ак Барса». Важно, что каждый состоялся в Нижнекамске. А значит, вырисовывается любопытная традиция: всякий раз выигрывают гости. До дополнительного времени тоже ни разу не доходили — 4:1, 3:2 и 3:1. Достаточно взглянуть на коэффициенты, чтобы понимать расклад. Казанцы — явные фавориты. Оно и понятно. Анвар Гатиятуллин пережил непростой период, однако не потерял контроль над командой.

«Нефтехимик» стал открытием первых недель регулярного чемпионата. Однако поддерживать продуктивность на высочайшем уровне не смог. Потому П1 за 1.90 напрашивается. Пятая подряд победа гостей в дерби — это перебор. До сентябрьской неудачи «Ак Барс» 10 раз принимал соперников в Казани, начиная с сезона-2020/2021. Забрал все встречи, лишь однажды не управившись в основное время. «Нефтехимик» по-прежнему показывает симпатичный хоккей, но команда Гатиятуллина сейчас просто монолитнее.

Экспресс на матчи КХЛ 13 января 2026 года

Ставка 1: ИТБ 2 голов «Салавата Юлаева» в матче с «Авангардом» за 1.72.

ИТБ 2 голов «Салавата Юлаева» в матче с «Авангардом» за 1.72. Ставка 2: «Ак Барс» победит «Нефтехимик» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.72 х 1.90 = 3.26.