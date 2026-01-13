Крейсерская скорость «Манчестер Сити»: экспресс на футбол

Новогодние праздники позади, возвращаемся к активным трудовым будням. Футбольный сезон, например, в самом разгаре. Сегодня, 13 января, следим за матчами Кубка английской лиги, Кубка Италии и чемпионата Германии.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Английский футбол переключил рубильник: жаркие новогодние недели с плотным графиком позади. На днях представители элитного дивизиона дебютировали в Кубке Англии с третьего раунда. Теперь пришёл черёд возвращаться к Кубку лиги. Но только для избранных, ведь этот турнир по традиции завершается раньше остальных. На дворе первая половина января, а борьбу продолжают всего четверо.

Важный нюанс: полуфиналы состоят из двух встреч. Ответная игра пройдёт в начале февраля на «Этихаде», так что ситуация запутывается. С одной стороны, до трофея всего-то два шага. С другой, в случае чего останется возможность исправиться в ответной встрече. Возникает соблазн произвести ротацию и включить крейсерскую скорость, ведь у «горожан» уже 17 января дерби с «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» в последние годы приучил к тому, что оказывается на поздних стадиях кубковых турниров. «Сороки» весь сезон ужасны на выезде, зато в родных стенах собирают очки вне зависимости от уровня сопротивления, времени года и прочих дополнительных условий. Как ни крути, а ставить на гостей слишком опасно. В то же время планка тотала кажется завышенной. Позади плотный график, впереди ответная игра. Наученные горьким опытом футболисты «Сити» вряд ли станут форсировать, а «Ньюкасл» первым номером не слишком хорош. Тотал меньше 3 голов за 1.90 — хороший вариант.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино»

Календарь в итальянском футболе продолжает демонстрировать чувство юмора. 13 января в Кубке Италии продолжится стадия 1/8 финала. «Рома» примет «Торино» на стадионе «Олимпико». Ирония заключается в том, что через четыре дня соперники сойдутся вновь. Только с двумя отличиями: на этот раз в Турине и в рамках Серии А. Такие дела.

С последней очной встречи много воды утекло. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одно время штамповали победу за победой (в основном со счётом 1:0), но к началу зимы темп ощутимо упал. «Торино» же приступил к привычной жизни. Снова болтается в середине турнирной таблицы: слишком силён для борьбы за выживание, слишком слаб для попытки прорваться в еврокубки.

Со ставками всё на удивление просто. Линия разумная: хозяева фавориты, однако оступаются в последнее время часто, и лезть в форы опасно. Зато шесть из семи предыдущих очных встреч выдались низовыми, а в трёх последних забивал кто-то один. На тотал меньше 2.5 гола дают 1.83, на «обе забьют — нет» — 1.76. Выбирайте на свой вкус.

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вердер»

Положение «Боруссии» устойчивое, стабильное. Задача-минимум успешно выполняется: дортмундцы первые среди равных, исправно собирают очки, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг», например, не участвует в еврокубках, имеет дополнительное время на восстановление и подготовку. Но всё равно не может угнаться. Пустячок, а приятно.

«Вердер» после ухода тренера ожидаемо просел. Кое-какой отрыв от зоны стыковых матчей сохраняется, хотя ещё в середине ноября бременцы вовсю боролись за зону еврокубков. Увы, 2025 год закрыли серией из пяти туров без побед. На этом отрезке разжились всего двумя очками и отстали. До полноценной борьбы за выживание дело вряд ли дойдёт, всё же у трёх-четырёх команд ресурсов принципиально меньше. Но удержать планку не вышло.

«Вердер» в последние годы исправно давал бой «Боруссии». Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих очных встречах дважды утащил ничью и дважды уступил с разницей в один мяч. Теперь оборона бременцев не столь хороша, но ведь и дортмундцы испытывают проблемы с созиданием. Вырисовывается трудовая победа хозяев поля с разницей в один-два мяча при сдержанной результативности.

Экспресс на футбол 13 января 2026 года

Общий коэффициент: 1.90 х 1.83 х 1.73 = 6.01.