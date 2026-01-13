«Кёльн» — «Бавария». Кейн накажет в любом случае

14 января в матче 17-го тура чемпионата Германии встретятся «Кёльн» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Рейн Энерги Штадион» в Кёльне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» 14 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 76% вероятности. Победа «Кёльна» оценивается коэффициентом 8.20. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария»

«Кёльн» дома всегда делает вид, что ему всё равно, кто приехал. Гул трибун, давление, стандарты, попытка втянуть соперника в силовой футбол — это их привычная дорожная карта. И против «Баварии» иначе просто нельзя: если пытаться играть аккуратно и чересчур вежливо, тебя разберут по винтикам ещё до перерыва.

Но у Лукаса Кваснёка прямо перед таким статусным матчем худшая возможная головоломка — как собирать центр защиты. Рав ван ден Берг пропускает встречу из-за дисквалификации, а Тимо Хюберс и Лука Килиан вне игры из-за травм. Латать дыру клуб уже начал: в аренду приехал Симпсон-Пьюзи, однако это всё-таки увеличение глубины, а не спасательный круг под «Баварию».

У мюнхенцев тоже не идеальный комплект — Венсан Компани подтверждал, что Мусиала и Киммих к рестарту чемпионата не готовы, а Дэвис и Боэ остаются вне игры. При этом Нойер возвращается. Для контроля матча отсутствие Киммиха — неприятно, для креатива отсутствие Мусиалы – тоже. Но в любом случае у фаворита всё равно остаётся слишком много качества, чтобы не паниковать.

Ключевой вопрос — где «Кёльн» будет рисковать. Если хозяева пойдут высоким прессингом, им нужны почти идеальные перестроения, иначе в любой момент оставят беззащитной штрафную. А там уже начинается территория Кейна: один нормальный прострел или навес — получите и распишитесь.

При этом шанс «Кёльна» на свой мяч вполне реален. «Бавария» без Киммиха иногда теряет ритм, а хозяева как раз живут стандартами и второй волной: подача, скидка, подбор, удар. Плюс это будет лишь второй матч после паузы, переходный характер почти всегда добавляет хаоса, а хаос — лучший друг андердога. Тем более что баварцам с их отрывом от преследователей можно спокойно готовиться к Лиге чемпионов.

Нам здесь больше нравится не погоня за сенсацией как таковой, а ставка на гол хозяев в матче, где фаворит всё равно обязан забивать минимум два-три. «Бавария» лучше всех играет в Бундеслиге не только дома, но и на выезде. Почти безупречно. Пожалуй, П2 через голы в обе стороны выглядит интересным вариантом.

Ставка: обе забьют + «Бавария» обыграет «Кёльн» за 2.30.