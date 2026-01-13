«Челси» — «Арсенал». За полтора шага до трофея

14 января в первом матче полуфинала Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Челси» — «Арсенал» 14 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.34, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.13 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Арсенал»

Середина января — традиционное время кубков в Англии. Новогодний марафон АПЛ остался позади, самое время переварить случившиеся. Голы, победы, удивительные отставки Энцо Марески и Рубена Аморима – столько всего случилось! Следом представители элитного дивизиона взяли старт в Кубке Англии. Как и всегда, с третьего раунда.

Теперь же четверо счастливчиков продолжат определять сильнейшего в Кубке лиги. Здесь полуфиналы состоят из двух встреч, поэтому в случае чего останется шанс исправить положение в начале февраля на «Эмирейтс». Этот факт нужно учитывать. Справедливости ради, у того же «Челси» календарь далеко не самый сложный. Посудите сами.

С «Чарльтоном» «синие» вышли экспериментальным составом, поберегли целый ряд основных футболистов. После дерби с «Арсеналом» предстоит принимать «Брентфорд»: соперник крепкий, но не более того, да ещё и в родных стенах. Дальше вроде бы Лига чемпионов, однако и тут решает контекст: всего лишь «Пафос», снова на своём поле. Никаких перелётов.

Потому ждём от «Челси» сильнейший состав. У «Арсенала» чуть сложнее: «Портсмут» позади, но следом визит к колючему «Ноттингем Форест», а дальше предстоит перелёт в Италию, где будет ждать «Интер». Без ротации не обойтись, а в АПЛ важно каждое очко. «Манчестер Сити» снова отстал, задел очень бы пригодился в будущем.

Потому вполне близкие коэффициенты более чем разумны, даже с учётом мощнейших результатов «Арсенала» и очередного переходного периода после смены тренера в «Челси». Выделить тут фаворита сложно, хотя победа «синих» с нулевой форой за 2.25 смотрится интересно. На «Стэмфорд Бридж» они не проигрывали сопернику с 2022 года.

Впрочем, тотал меньше 2.5 гола за 1.92 выглядит надежнее. Наличие ответной встречи позволит не форсировать события, плотный календарь снизит темп. Кроме того, последние три игры между командами заканчивались вот так — 1:1, 1:0, 1:1. Вероятно, что-то похожее ожидает зрителей и на этот раз.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.