«Интер» — «Лечче». Как под копирку

14 января в матче 16-го тура чемпионата Италии встретятся «Интер» и «Лечче». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Лечче» 14 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет приблизительно 78% вероятности. Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 12.5 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лечче»

В чемпионате Италии успели провести по 20 туров, а тут вдруг нужно возвращаться в 16-й. Как так получилось? Да очень просто. «Интер» вместе с ещё тремя клубами во второй половине декабря летал в Саудовскую Аравию для розыгрыша Суперкубка страны. Теперь нужно нагонять, ведь остальные команды на месте не сидели.

Хотя тут ещё вопрос, кому надо нагонять. Видите ли, даже игра в запасе не мешает подопечным Кристиана Киву считаться главными претендентами на скудетто. Хотя сам тренер, разумеется, скромничает и на публику снижает ожидания. В Серии А нынче такой тренд: абсолютно каждый наставник вслух говорит, что есть, мол, клубы и посильнее.

«Нерадзурри» после поражения в дерби с «Миланом» (0:1) штамповали победу за победой, а ведь с момента той неудачи прошло полтора месяца. Впечатляет! Календарь подбрасывал испытания на любой вкус: от середняков с аутсайдерами до «Комо», возрождающейся «Аталанты» и «Болоньи». А 2,5 дня назад принимали «Наполи».

Собственно, тут и заключается единственный повод для сомнений. Остались ли эмоции и силы после схватки с действующим чемпионом Италии? Настроиться на аутсайдера после такого зачастую бывает сложно. Особенно при такой статистике очных встреч: шесть побед подряд, пять из которых — всухую. Как бы не забыть выйти на поле вовремя…

У «Лечче», к слову, настали трудные времена. Закрыли 2025 год разгромным поражением в матче с «Комо» (0:3), открыли январь героической кражей очков у «Ювентуса» (1:1), после чего принимали «Рому». Возможность выдохнуть представилась в предыдущем туре, когда сошлись с прямым конкурентом — «Пармой». И вот опять претендент на самые высокие места.

Четыре предыдущие очные встречи в Милане закончились так — 2:0, 2:0, 2:0 и… не угадали, 4:0! На П1 всухую выставлен симпатичный коэффициент 1.93. Вполне недурно. Лезть в большие форы опасно: график у «Интера» плотный, после игры с неаполитанцами хозяева вполне могут обойтись малой кровью. Не исключаем даже 1:0, хотя ставший родным счёт 2:0 кажется более вероятным.

Ставка: «Интер» победит «Лечче» всухую за 1.93.