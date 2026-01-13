«Наполи» — «Парма». «Интер» отнял много сил

14 января в матче 16-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Парма». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Парма» 14 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.38, что равно приблизительно 72% вероятности. Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 9.30 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.30 (18%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Парма»

В Неаполе знают, как важно отдавать долги вовремя. Середина января — подходящий момент для проведения перенесённого матча 16-го тура. Даже с учётом того, что большинство клубов успели провести по 20 игр. Совсем скоро возобновляется Лига чемпионов, окон в календаре не останется. Нужно отстреляться и дальше выступать со всеми на равных.

Причина переноса в высшей степени уважительная: в декабре «Наполи» и ещё три клуба отправились в Саудовскую Аравию, где выявляли обладателя Суперкубка Италии. Победили именно неаполитанцы, которые в финале уверенно разобрались с «Болоньей». Трофей есть, но расслабляться рано. В других турнирах положение шаткое.

С Лигой чемпионов тоскливее всего: семь очков за шесть туров, находятся на самой границе зоны плей-офф. Негоже действующему чемпиону Италии всерьёз рисковать остаться без кубковой стадии! Хорошо хоть, на внутренней арене дела идут не в пример приятнее. После осечки с «Удинезе» месяц назад потеряли первое место, однако продолжают двигаться плотной группой с «Интером» и «Миланом».

Тут всё рядом, близко. И оттого нервно. Остальные потихоньку отстали: «Рома» после мощного старта выдохлась и стала пропускать заметно чаще, а «Ювентус» взбодрился после прихода Лучано Спаллетти, однако без осечек тоже не обошёлся. На сегодня кажется, что скудетто разыграют три команды. Причём каждая оплошность рискует оказаться роковой.

Между тем календарь у подопечных Антонио Конте не очень приятный. 11 января гостили у «Интера», теперь вот принимают «Парму», а дальше будут опасный «Сассуоло» и перелёт в Данию на матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Всё это к 20-му числу! Где-то лидерам точно нужно дать отдохнуть и проводить ротацию, а ведь глубина скамейки не самая внушительная.

Для «Пармы» должно хватить и полуторного состава. Планку держит, очки набирает исправно, от зоны вылета задел создала. Но в остальном стабильно находится в нижней части таблицы, серьёзно уступая грандам. Два предыдущих визита в Неаполь закончила трудовыми поражениями — 0:2 и 1:2.

Чего-то подобного ждём и на этот раз. ИТМ 2 гола «Наполи» за 1.72 — хороший вариант, тотал меньше 2.5 гола за 1.80 тоже вызывает интерес. Хозяева постараются победить малой кровью. Сюрприз маловероятен, однако не исключён.

Ставка: ИТМ 2 гола «Наполи» за 1.72.