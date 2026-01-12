Андреева набирает силу, Медведев возвращается. Чего ждать от Australian Open

Стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Правда, в ближайшую неделю пройдёт только квалификация, основная сетка стартует 18 января. Самое время изучить букмекерские расклады!

Синкараса не избежать

В мужской части соревнований фавориты прежние. Аналитики не сомневаются: в финале снова сыграют две первые ракетки мира — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Слишком уж они выделяются на фоне остальных. Аналитики дают коэффициент 1.90 на итальянца и 2.40 на испанца. Всё же Синнер на харде выглядит поувереннее, да и в плане травм у него проблем поменьше.

Кто может навязать им борьбу? За 11.0 можно поставить на Новака Джоковича. Конечно, за серба будет болеть почти весь мир. Но время никого не щадит. Однако если удастся обойтись без травм и пройти первые круги, не затратив много сил, то кто знает?

Шансы Александра Зверева оценили в 12.0. Тут вопрос скорее к психологической устойчивости немецкого теннисиста. Он точно может играть на равных и с Синнером, и с Алькарасом, но уступает именно ментально. Посмотрим, может быть, в межсезонье что-то удалось сделать с этой бедой?

Ну а мы будем верить в Даниила Медведева! Кажется, предсезонка прошла отлично. Даниил выглядит посвежевшим, голодным до игры. Титул в Брисбене это подтверждает. Шансы нашего теннисиста оценили в 20.0. Логично, учитывая, что прошлый сезон был кошмарным. Медведеву нужно идти от матча к матчу, не зацикливаясь на результатах. Игру свою он вернул.

В Андрея Рублёва и Карена Хачанова аналитики верят куда меньше. Рублёв был неплох в Гонконге, но вы же помните, что четвертьфинал на «Большом шлеме» для него криптонит. Психологически Андрей очень неустойчив, а в межсезонье он признавался, что менял свою игру. Посмотрим, к чему это приведёт. У Хачанова же старт сезона не задался, как и конец прошлого года. Будем надеяться, что на главном турнире января Карена прорвёт.

Из других теннисистов отметим Александра Бублика, шансы которого оценили в 40.0. Титул в Гонконге, удовольствие от тенниса — всё при нём. Если сохранит расслабленность (не путать с расхлябанностью) и будет лететь его фирменная подача — всё возможно!

Мирра созрела? Кажется, пока нет

В женской части соревнований всё куда плотнее. Фаворит — Арина Соболенко, поставить на неё можно за 3.00. Представительница Беларуси выглядит мощно — уже успела победить в Брисбене.

Дальнейший пул традиционный — Ига Швёнтек (5.00), Коко Гауфф (7.50), Елена Рыбакина (8.00), Мирра Андреева (9.00). На нашей восходящей звёздочке остановимся подробнее. Первый турнир сезона получился тяжёлым, Мирра вкатывалась через трёхсетовые поединки, а в полуфинале проиграла Марте Костюк. Но очевидно, что к Мельбурну она ещё доберёт форму. Важно, что на этот раз Андреева не сыграет в паре, а значит, получит больше времени на восстановление.

И всё-таки не будем забывать, что ей всего 18. Да, прорыв не исключён, однако выдержать двухнедельный марафон в женском теннисе, который всё больше делает упор на физические кондиции, будет сложно.

В остальных россиянок букмекеры не верят, да и результаты их на турнирах «Большого шлема» не убеждали, что они готовы бороться за титул. На Диану Шнайдер можно поставить за 65.0, но она провалила прошлый сезон, и пока нужно думать о возвращении в топ-10. Анна Калинская (80.0) и Анастасия Павлюченкова (100.0) больше борются с травмами, чем с соперницами. Интересно, что 100.0 дают и на Екатерину Александрову, вот она на фоне остальных в прошлом сезоне выглядела очень уверенно, дебютировав в десятке сильнейших.

Подробнее о шансах можно будет рассказать, когда мы увидим жеребьёвку. Следим за Australian Open!