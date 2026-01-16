Салах снова в пролёте. Грустный матч за третье место Кубка Африки

17 января в матче за третье место Кубка Африки встретятся сборные Египта и Нигерии. Игра пройдёт в Касабланке (Марокко) на стадионе «Мохамед V». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Африки Египет — Нигерия

Букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 3.60, что равно приблизительно 27% вероятности. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 2.25 (43%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.25 (30%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч Кубка Африки Египет — Нигерия (17.01.2026)

Тяжелейшая игра прежде всего в эмоциональном плане. Позавчера ты был в двух шагах от исполнения мечты, сегодня надо найти в себе силы и мотивацию сыграть за третье место. Понятно, что медаль — тоже хорошо. Но это слабое утешение. Особенно когда этих самых медалей у тебя уже достаточно, а вот золотой так и не появилось. Это случай Мохамеда Салаха.

Легендарный египтянин снова остался без Кубка Африки. Справедливости ради, его команда на турнире не блистала. Выглядела натужно даже с аутсайдерами, едва не вылетела в первом же раунде плей-офф от Бенина, где дело дошло до дополнительного времени. В четвертьфинале вроде бы по делу обыграли Кот-д’Ивуар, но на следующей стадии всё закончилось.

0:1 от Сенегала. Сетовать на невезение и солнечное затмение не выйдет. Соперник в самом деле смотрелся гораздо лучше. Хоть визуально, хоть по статистике. 12:3 по ударам, 63:37 по проценту владения, 4:1 – по попаданиям в створ. Египтяне могли бы дотерпеть, однако не сложилось. Пропустили на 78-й минуте. Ещё и от Садио Мане, с которым у Салаха натянутые отношения.

Сборная Нигерии вылетела ещё более обидным образом. Идеально прошла старт турнира, добыв пять побед из пяти возможных. А в полуфинале попала на хозяев турнира — Марокко. Скажем прямо, выглядело это тяжеловато. Если марокканцы хотя бы пытались атаковать, то нигерийцы будто вышли оборонять нули.

Что ж, у них получилось. Дело дошло до серии пенальти, где герой ЧМ-2022 в Катаре Яссин Буну снова напомнил о себе. 4:2 отправили Марокко в финал, а Нигерию — в матч за утешительное третье место. Получается, что исходы обоих полуфиналов справедливы. Дальше прошёл тот, кто владел преимуществом и действовал смелее.

Прогнозировать встречи за третье место крайне сложно, всё упирается в моральное состояние команд. Перед стартом Кубка Америки в середине декабря Египет победил нигерийцев (2:1), теперь же считается аутсайдером. Предпочтём поставить на тотал меньше 2.5 гола за 1.70. Обе команды почти не атаковали на прошлой стадии, а после такого удара по самолюбию 90 минут (а то и больше) рискуют превратиться в испытание для глаз.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче Египет — Нигерия за 1.70.