О'Мэлли сделает шаг к Яну и к Белому дому. Чего ждать от UFC 324

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. В соглавном бою в легчайшем весе встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг.

Начало события ожидается в 2:00 мск, а бои основного карда стартуют около 6:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 324 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 324 выглядит следующим образом:

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;

Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;

Роуз Намаюнас — Наталия Силва;

Арнольд Аллен — Жан Силва;

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;

Андрей Пуляев — Атеба Готье;

Никита Крылов — Модестас Букаускас;

Алекс Перес — Чарльз Джонсон;

Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;

Джош Хокит — Дензел Фриман;

Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;

Адам Фьюджитт — Тай Миллер.

Главный бой — Гэтжи — Пибмлетт

Этот бой получил статус титульного, за временный пояс. Всё дело в том, что Илии Топурии пока не до октагона, он решает свои личные дела. Вот и будут сражаться Джастин и Пэдди.

Букмекеры считают фаворитом Пимблетта, на его победу дают 1.48, в то время как на Джастина — 2.75. Для Гэтжи этот бой может стать последним в карьере. Ему уже 37, дважды он выходил на титульные поединки, но оба раза проигрывал — Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. Время уходит, а просто зарабатывать деньги своим именем Джастину неинтересно. Что ж, это похвально.

Однако не всё так плохо для американца, можно ещё и остаться, и побыть чемпионом, пусть и временным. Во-первых, в стойке Гэтжи очень даже хорош, действует активно и комбинационно. Есть вопросы к защите, но они были всегда.

Во-вторых, кандидатура Пэдди Пимблетта тоже не сказать что идеальная. Говорит он очень много. Однако если взглянуть на его карьеру, то все его успехи — либо ветераны, которые на сходе, либо же откровенно уступающие в классе соперники. С по-настоящему серьёзными парнями британец не дрался. При этом подготовка у Пимблетта приличная, он по-хорошему универсален, умеет в октагоне практически всё.

И всё же Пэдди фаворит. Джастин уже не в своём прайме, да и по стилистике драться с Пимблеттом ему неудобно. Но кто знает, вдруг на краю карьеры он возьмёт и выдаст классный бой?

Соглавный бой — О'Мэлли — Ядонг

Здесь фаворитом ведут Шона, 1.46 на него, 2.80 — на Ядонга. О'Мэлли совершенно не стесняется говорить, что победа в предстоящем поединке для него промежуточная. Он хочет драться с Петром Яном, и не где-нибудь, а в Белом доме.

Что ж, цель достойная, тем более что два поражения от Мераба Двалишвили акции Сахарка уронили не сильно. Сонг Ядонг для него — удобный соперник, это ударник, может быть, менее искушённый в сравнении с самим Шоном, но главное — понятный. От него не стоит ждать каких-то тактических ухищрений. Хотя говорят, что Сонг усердно работал над борьбой перед этим боем.

Однако борьба — это крайний метод, а в стойке О'Мэлли выглядит фаворитом. Он разнообразнее, точнее, просто чуть более умелый боец. Но не стоит забывать, что Сонг — мощный финишёр, поэтому Шону точно нужно быть настороже. Иначе с Петром Яном сразится кто-то другой. И не факт, что перед Дональдом Трампом.