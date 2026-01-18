Артета и здесь лидер, «Барса» близка к стыкам. Расклады на последние туры Лиги чемпионов

Новогодние праздники завершены — время возвращаться не только к национальным чемпионатам, но и к еврокубкам. В Лиге чемпионов впереди самое интересное — два последних тура общего этапа. По их итогам мы узнаем, кто попадёт в топ-8 и пройдёт сразу в плей-офф, кто окажется в стыковых матчах, а кому останется доиграть сезон исключительно на внутренней арене. Букмекеры всё давно спрогнозировали. Давайте изучать!

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Основных фаворита четыре. 4.50 дают на лондонский «Арсенал». «Канониры» — единственные, кто не потерял пока ни одного очка. Сейчас получили неплохой отрыв в АПЛ, так что и в Лиге чемпионов можно выкладываться. Место в топ-8 от них никуда не денется, а там посмотрим на сетку плей-офф!

Шансы «Баварии» оценили в 6.00. Мюнхенцы вторые с 15 очками, а на внутренней арене у них чемпионство практически в кармане. Так что перспективы у этой команды очень неплохие!

А где же гранды? Да вот они. На «ПСЖ» — действующего чемпиона — и «Манчестер Сити» дают одинаковый коэффициент 7.50. И те и другие хоть и высоко, пока ничего не гарантировали в плане попадания в топ-8. Правда, у парижан хороший календарь — «Спортинг» и «Ньюкасл». У «горожан» на бумаге всё тоже просто — «Будё-Глимт» и «Галатасарай».

Кто из грандов может попасть в стыки?

Таких целая группа. Вот, скажем, «Барселона». На её чемпионство дают коэффициент 10.00. Но пока каталонцы на 15-м месте в двух очках от топ-8. Не то чтобы стыки стали проблемой для команды Ханси Флика, однако лишние две встречи в плотном графике — не самая приятная история. Правда, календарь лёгкий — «Славия» и «Копенгаген», так что вполне можно набирать шесть очков и врываться в число сильнейших.

На «Ливерпуль» и «Реал» можно поставить за 11.00. Англичане пока девятые с 12 очками, у них на повестке дня «Марсель» и «Карабах». Рабочий вариант, но уж очень нестабильны мерсисайдцы.

У «Реала» те же 12 очков, однако чуть лучше показатели, поэтому пока седьмая строчка. «Монако» и «Бенфика» тоже выглядят не самыми страшными соперниками, но мы все знаем, что сейчас происходит в «Королевском клубе». Поэтому удивляться попаданию в стыки не стоит. В конце концов, прямых путёвок в плей-офф всего восемь, всё очень плотно.

Кто ещё претендует на победу?

Круг главных фаворитов на этом исчерпан, однако есть ещё тёмные лошадки. Например, «Челси», на его чемпионство дают 20.00. До топ-8 лондонцам два очка, но играть с «Пафосом» и «Наполи». Да и пока непонятно, куда будет двигаться команда у Лиама Росеньора. Кажется, вот здесь стыковой раунд будет не лишним. Хотя, конечно, вопрос в сопернике по нему.

На «Интер» предлагают 25.00. 12 очков, в борьбе за восьмёрку, однако оставшиеся матчи — «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». В этой же когорте мадридский «Атлетико», на команду Диего Симеоне можно поставить за 30.00. У испанцев тоже 12 очков. «Галатасарай» на выезде не подарок, но против «Будё-Глимт» дома точно нужно играть на победу.

Борьба в последних двух турах будет жаркой! Ждём окончания основного этапа, чтобы проанализировать шансы команд, уже глядя на сетку плей-офф.