Мощный экспресс на Лигу чемпионов 20 января 2026 года. Коэффициент 111.4

Сегодня, 20 января, после паузы возвращается Лига чемпионов. На общем этапе соревнования добрались до 7-го тура. Самое интересное впереди. Авторы «Чемпионата» подготовили большой экспресс на игры, которые состоятся в этот вторник.

Прогноз на матч «Реал» — «Монако»

На внутренней арене мадридцам тяжеловато. Всё, что было после первого «класико» в сезоне, наверняка хочется забыть. Море осечек и обидных результатов, напряжённые отношения между Хаби Алонсо и некоторыми игроками, вал травм и дисквалификаций под конец 2025 года, увольнение главного тренера. Четыре очка отрыва от «Барселоны» превратились в одно очко отставания, перспективы туманны. Зато в любимой Лиге чемпионов положение устойчивое.

Монегаски с горем пополам закрепились в зоне плей-офф: 19-е место, три очка форы. В следующую стадию наверняка пробьются, хотя переживают глубокий кризис. Наиболее ярко симптомы проявляются на внутренней арене, где выдали отрезок из шести поражений в семи матчах Лиги 1. Потому линию букмекеров легко понять. Но на П1 коэффициент смешной, а лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.96 и ставкой «гости не забьют» за 2.40.

С голами у монегасков в последнее время совсем туго. «Реал» же сейчас в атаке феерит далеко не всегда, зато пропускать стал гораздо меньше. А после отставки Алонсо и неудачного дебюта Арбелоа на мостике с сенсационным вылетом из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) и вовсе должен закрыться. И всё же победить — дело чести. Что-то в духе 2:0 или даже 1:0 тут вполне вероятно. Подстраховываться ли на случай одного сбоя — дело вкуса.

Прогноз на матч «Спортинг» — «ПСЖ»

Турнирная арифметика проста и жестока: «ПСЖ» устроился на 13 очков и место в топ-8, но в новом формате Лиги чемпионов нельзя просто отсидеться. Слишком плотная очередь за местами в верхней части таблицы. «Спортинг» с 10 очками чувствует дыхание зоны плей-офф и понимает, что домашним вечером в Лиссабоне можно не просто терпеть и ждать ничью, а попробовать забрать максимум, пока дают. Недооценки у парижан быть не должно.

У фаворита есть складка на карте. Во-первых, африканский фактор. Хакими и Мбайе сейчас в сборных и добрались до финала Кубка африканских наций. Логистика и восстановление делают их участие как минимум спорным, а уж про стартовый состав и вовсе говорить рано. Во-вторых, по свежему медобновлению «ПСЖ» у нескольких игроков индивидуальные и адаптированные программы — у Жоау Невеша, Ли Кан Ина, Сафонова. Это не приговор, однако глубину и варианты ротации точно сужает.

И тут важна психология первого отрезка. «Спортинг» дома почти всегда пытается зажечь с первых минут. Трибуны требуют, да и без Гонсалвеша логичнее сыграть проще: быстрее доставлять мяч вперёд, давить эмоцией, искать стандарты. «ПСЖ» же, напротив, выгодно погасить этот огонь контролем и ранним голом, а дальше можно уводить темп в комфортный, раскладывая соперника по позициям. Поэтому самый рабочий вариант — ставка не на общий исход, а на то, что класс гостей проявится именно в дебюте.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд

У англичан сейчас всё упирается в бытовую, однако при этом беспощадную вещь — кто вообще доступен. Ришарлисон выбыл на срок до семи недель, Бентанкур перенёс операцию на подколенном сухожилии, Мэддисон давно вне игры, также вне состава Кудус. Для команды Томаса Франка это не просто минус пару фамилий — это минус привычные сценарии в атаке и в центре поля.

У дортмундцев, к слову, фон куда приятнее: рестарт Бундеслиги получился шумным (3:3 с «Айнтрахтом»), а затем — максимально уверенным (3:0 с «Вердером»). И важно, что голы приходят разными способами: и со стандартов, и за счёт давления, и благодаря ошибкам соперника. Для выезда в Лондон это отличный набор — можно наказывать даже тогда, когда игра не клеится.

Если любите аккуратные варианты, то «обе забьют» за 1.59 вам подойдёт. Мы же из-за травм «Тоттенхэма» посмотрим туда, где заложена логика матча. «Боруссия» сейчас в ритме, «Тоттенхэм» — в дефиците решений. Поэтому выбираем вариант в пользу гостей без необходимости угадывать исход в лоб — то есть дортмундская «Боруссия» забьёт не менее двух мячей.

Прогноз на матч «Копенгаген» — «Наполи»

С «Копенгагеном» всё предельно понятно: зимняя пауза в Суперлиге даёт роскошь отдыхать и готовиться точечно. У Якоба Неэструпа команда не стесняется играть вертикально и агрессивно, а дома умеет жить на эмоциях. Чего стоит хотя бы недавняя история с 3:2 против «Вильярреала» на выезде и победным голом на 90-й минуте. Такие эпизоды добавляют уверенности.

«Наполи» Антонио Конте сейчас далёк от спокойствия. У него январь — один сплошной проверочный тест: 2:2 с «Вероной», затем 2:2 с «Интером», потом 0:0 с «Пармой». Впереди ещё матч Серии А с «Сассуоло», а после Копенгагена маячит «Ювентус». И вот в такой мясорубке Лига чемпионов превращается в очередной этап выживания. Красивый вечер под легендарный гимн? Забудьте.

Если не хотите мудрить, можно посмотреть в сторону «обе забьют». Коэффициент приличный, встреча располагает к обмену эпизодами. Мы же предпочтём вариант, который лучше учитывает вводную про календарь. «Копенгаген» подходит свежее, дома будет злой, а «Наполи» приезжает после серии тяжёлых встреч и без пары ключевых фигур. Поэтому аккуратный выбор — двойной шанс на хозяев.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити»

Разница в классе и уровне исполнителей очевидна, так что не будем пытаться раскручивать интригу там, где расклад сил понятен. «Будё-Глимт» при всей своей смелости и агрессивном футболе ограничен в классе. Потому регулярно повторяется одно и то же: бодрая игра, большое количество моментов, превосходство даже над грандами. И поражение. Потому что решают эпизоды в разы хуже.

Это гарантирует «Манчестер Сити» пространство и опасные моменты, а зрителям — голы. Если считать квалификацию, норвежцы на своём поле в трёх из четырёх матчей Лиги чемпионов забивали как минимум дважды. Рассчитывать на повторение успеха вроде бы сложно, однако травмы в центре обороны «горожан» оставляют шансы. Скажем так: свой гол хозяева наверняка найдут. Если повезёт — найдут и несколько.

Однако терять очки «Манчестер Сити» нельзя из-за турнирной ситуации, а потому вырисовываются тяжёлый вечер для Никиты Хайкина и как минимум три мяча. От этого и будем отталкиваться. На голы в обе стороны при тотале больше 2.5 гола дают 1.72, на ИТБ 2.5 гола англичан — 2.05, а на П2 + обе забьют — 2.25. А дальше зависит от вашей склонности к риску.

Прогноз на матч «Интер» — «Арсенал»

В Италии «Интер» сойдётся с лондонским «Арсеналом», что наверняка вызовет у многих ощущение дежа-вю. В прошлом сезоне команды тоже играли между собой. Тоже на общем этапе, тоже в Италии. Тогда «Интер» оказался сильнее — 1:0 с голом Хакана Чалханоглу с пенальти на исходе первого тайма. Справедливости ради, второй тайм англичане провели с подавляющим перевесом и должны были как минимум уходить от поражения. Только с реализацией не заладилось.

С тех пор многое изменилось. Итальянский клуб сменил главного тренера. А «Арсенал» стал ещё крепче. Хотя и страдает из-за травм. Эксперты ожидают ротацию состава и дополнительные возможности для ближайшего резерва. А вот «Интер» в самом сердце борьбы за прямое попадание в 1/8 финала. Идёт шестым, хотя у занимающего девятую строчку «Ливерпуля» очков столько же, а разница мячей ещё может существенно испортиться. Строго говоря, хозяев даже ничья не до конца устроит.

В то же время на заказ обыгрывать нынешний «Арсенал» — задача со звёздочкой. Победа гостей с нулевой форой за 2.05 смотрится хорошо. Лондонцы не будут форсировать ситуацию, зато взломать их оборону редко кому удаётся. Особых подвигов в атаке от итальянцев не ждём. Любителям риска стоит подумать про ИТМ 1 гола «Интера» за 2.48.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 20 января 2026 года

Общий коэффициент: 2.40 х 2.30 х 2.28 х 1.92 х 2.25 х 2.05 = 111.4.