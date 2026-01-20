«Марсель» — «Ливерпуль». Осторожность не повредит

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Марсель» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ливерпуль» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 51% вероятности. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 3.85 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов непредсказуем. Нет, четыре победы в шести турах и борьба за топ-8 — это понятно. Другое дело, что распределение исходов сложно назвать ожидаемым. Подопечные Арне Слота при всех своих проблемах обыграли «Атлетико» (3:2), «Реал» (1:0), «Интер» (1:0), а также примкнувший к ним «Айнтрахт» (5:1). То есть в трёх матчах с топ-клубами взяли максимально возможные девять очков.

А проиграли «Галатасараю» в Турции (0:1) и ПСВ на своём поле (1:4). И ведь говорить о каком-то катастрофическом невезении, слабой реализации моментов и солнечном затмении не получается. Оба результата вполне себе по делу. Впереди у англичан «Марсель», а в заключительном туре предстоит принимать «Карабах». Календарь вроде бы благоприятный, однако с учётом предыдущего опыта это как раз и напрягает.

В остальном мерсисайдцы явно пошли на поправку. После отъезда Мохамеда Салаха на Кубок Африки обрели покой. Дополнительный полузащитник для контроля середины поля, разобрались с ротацией — и проигрывать перестали. Ничьих, правда, слишком много. Но тут нужно учитывать, что команда осталась фактически без нападающих. Пары-тройки голов во время новогоднего марафона АПЛ не хватило по объяснимым причинам.

В любом случае 0:0 с «Арсеналом» в Лондоне и чистое четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии добавляют оптимизма. Теперь бы развить успех в Лиге чемпионов! Там мерсисайдцы находятся за пределами вожделенной восьмёрки, но от трёх клубов отстают на одно очко, а ещё ниже трёх находятся только по дополнительным показателям. Две победы в двух турах решат вопрос.

«Марсель» расположился на 16-й строчке с девятью очками. Отставание от 15-го места присутствует, рассчитывать на топ-8 не приходится. В Лиге 1 с декабря было много осечек, отставание от лидирующих «Ланса» и «ПСЖ» стало угрожающим. Фаворит очевиден, однако поводов сомневаться в «Ливерпуле» всё ещё достаточно, а Роберто Де Дзерби умеет удивлять.

Он уже отказывался от фирменного футбола первым номером и отдавал мяч. Поэтому далеко не факт, что рисунок игры окажется удобным для англичан. Кроме того, проблемы гостей со стандартами никуда не делись. Предпочтём не лезть в исходы, а заиграть тотал меньше 3 голов за 1.84. Подопечным Арне Слота голы даются с трудом, да и рисковать им не с руки. «Марсель» же вряд ли полезет на амбразуру даже в родных стенах. На наш взгляд, планка тотала немного завышена.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.84.