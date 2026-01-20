«Челси» — «Пафос». Всё из-за «Спартака»

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Челси» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Пафос» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 83% вероятности. Победа «Пафоса» оценивается коэффициентом 19.0 (5%). Ничейный исход можно найти в линии за 7.60 (12%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Пафос»

Казалось бы, общего между клубами нет и быть не может. Однако мир футбола способен на иронию. Соперники практически синхронно остались без главных тренеров, хотя те показывали хорошие результаты и брали трофеи. Остаток общего этапа Лиги чемпионов проведут под руководством других специалистов, что приведёт как минимум к изменению составов и корректировкам в тактике.

Причины сильно разнятся. В Лондоне не стали терпеть поведение Энцо Марески. Тот выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира, им интересовались несколько топ-клубов. И он решил использовать это для расширения полномочий, чтобы влиять на трансферы. Боссы «Челси» на такое не пошли: Мареска уволен, его пост занял Лиам Росеньор. Добротная карьера футболиста в Англии, до того возглавлял «Страсбург», который фактически является фарм-клубом лондонцев.

У «Пафоса» получилось ещё интереснее. С именем Хуана Карлоса Карседо связаны все главные успехи клуба. Увольнять его, разумеется, никто не собирался. Но тут пришёл «Спартак», начинающий новый цикл после долгожданного расставания с Деяном Станковичем. По слухам, увеличил зарплату испанца в четыре раза. Тот не устоял. Не осуждаем.

Что ещё роднит команды: в Лиге чемпионов находятся чуть ниже, чем хотелось бы. «Челси» испортил ситуацию поражением в матче с «Аталантой» в минувшем туре со счётом 1:2. Теперь занимает 13-е место с 10 очками. До топ-8 всего два очка, но права на ошибку не осталось. Нужны две победы в оставшихся встречах. Тогда, глядишь, удастся обойтись без стыкового раунда.

А «Пафос» отказался радоваться участию, роль пассажира киприотов не устроила. Они обыграли «Вильярреал», отобрали очки у «Олимпиакоса», «Кайрата» и «Монако». В итоге располагаются на 26-й строчке, в одном очке от зоны плей-офф. В последнем туре примут пражскую «Славию», так что шансы проглядываются. А если ещё и зацепиться в Лондоне…

Впрочем, тут пора остановиться и вернуться в реальность. Во-первых, все осечки «Челси» допустил в гостях. Дома в Лиге чемпионов добыты три победы из трёх с общим счётом 9:1. Да и уход Марески, видимо, игроков не надломил. 5:1 во встрече с «Чарльтоном» в Кубке Англии на это намекают. Соперник, понятно, заметно в классе уступает, но всё же держится в Чемпионшипе. «Пафос», скажем так, тоже в число грандов не входит.

На победу «Челси» всухую выставлен коэффициент 2.03, на П1 в первом тайме с форой (-1) дают двойку. Выбирайте на свой вкус. На наш взгляд, англичане быстро добьются преимущества, после чего спокойно доведут дело до победы.

Ставка: победа «Челси» в первом тайме с форой (-1) за 2.00.