«Славия» — «Барселона». Вижу цель, не вижу препятствий

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Славия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Барселона» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 73% вероятности. Победа «Славии» оценивается коэффициентом 7.50 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Барселона»

Это на внутренней арене «Барселона» несокрушима и непогрешима. Штампует победу за победой, уверенно располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, с ехидной ухмылкой взирая на возню в «Реале», нестабильность в «Атлетико» и старания симпатичного «Вильярреала». А в Лиге чемпионов хвастаться нечем.

Шутка ли — три победы за шесть туров. С горем пополам обыграли «Ньюкасл» (2:1), разнесли «Олимпиакос» (6:1) и дожали «Айнтрахт» (2:1). Ещё была ничья с «Брюгге» в Бельгии — совсем необязательная, но допустимая (3:3). А вот 1:2 от «ПСЖ» на своём поле и 0:3 от «Челси» в Лондоне напрягли. Строго говоря, в двух топ-матчах у каталонцев два поражения при одном забитом мяче.

Как итог — всего лишь 15-е место на общем этапе Лиги чемпионов за два тура до завершения. Отставание вроде бы небольшое — два очка до восьмой строчки и прямого попадания в 1/8 финала. Но конкурентов очень много, а разница мячей после головомойки от «Челси» совсем не впечатляет. Отсюда вырисовывается задача.

Брать шесть очков из шести с максимально крупным счётом. К счастью, испытания завершены: впереди всего лишь «Славия» и «Копенгаген». Команды по-своему интересные, примечательные, однако назвать их претендентами на что-то серьёзное язык не повернётся. Значит, в случае чего можно будет пенять только на себя.

Вот «Славия», например, до сих пор обходится без побед. 33-е место в турнирной таблице, четыре очка до зоны плей-офф, всего два гола. Единственная отрада — сравнительно небольшое количество пропущенных мячей – 11. «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Байер», например, получили больше.

Есть подозрение, что атакующие мышцы «Барселоны» поправят старательным чехам прикус. Как видно, в Лиге чемпионов сине-гранатовые пока не могли проявить себя с элитой, зато остальным отгружали минимум по два-три мяча. А теперь, когда мотивация стремительно повысилась, наверняка сподобятся на большее. Победа гостей с форой (-2.5) идёт за 3.15, на ИТБ 2.5 гола «Барселоны» дают 2.00. Более чем любопытно.

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2.5) за 3.15.