«Бавария» — «Юнион». Вы забьёте сколько сможете, мы — сколько захотим

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и «Юнион». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Юнион» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет приблизительно 89% вероятности. Победа «Юниона» оценивается коэффициентом 26.00. Ничейный исход можно найти в линии за 11.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Юнион»

Новая Лига чемпионов хороша тем, что проходных вечеров почти не осталось. Два тура до конца, каждая лишняя осечка превращает комфорт в нервотрёпку. «Бавария» идёт очень высоко, но задача всё равно приземлённая: забрать ещё очки и закрепиться в зоне прямого выхода досрочно.

Форма у команды Компани такая, что проще перечислить, кого она ещё не переехала. После зимней паузы «Бавария» продолжила штамповать голы: яркая победа в Лейпциге (5:1), до этого — рекордная для первого круга Бундеслиги история с «Кёльном» (3:1) и говорящие сами за себя 8:1 с «Вольфсбургом». Машина разогналась. Опять.

Отдельный бонус — возвращение Мусиалы: он в обойме и добавляет новую искру и без того яркой атаке. Ломать закрытые блоки одним касанием становится ещё проще. А когда впереди Кейн, Гнабри и Олисе, возможность перекрыть фланги, штрафную или пространство между линиями сильно сужается.

Но есть и ложка дёгтя. У «Баварии» проблемы на правом краю обороны: вне игры Лаймер, а Станишич выбыл с повреждением голеностопа. Разумеется, всё не развалится, однако цельности оборонительной структуре и широты ротации может не хватить в предстоящем матче. Особенно если в какой-то момент хозяева решат, что дело сделано.

Брюссельский «Юнион» к таким сценариям как раз и присматривается. Команда Давида Юбера в целом живёт дисциплиной и терпением, а конкретно на европейской арене уже доказала, что умеет цепляться за результат. В таблице не всё оптимистично, но мотивация предельно прозрачная — до зоны плей-офф не хватает одного очка.

Главное оружие гостей — конкретика: стандарты, подборы, быстрая доставка мяча вперёд. У «Юниона» есть люди, которые умеют превратить полумомент в гол: Дэвид и Флоруч не раз делали разницу даже в тех матчах, где было сложно. А ещё статистика общего этапа подсказывает, что свой гол они способны найти почти с любым соперником. Просто бельгийцы пропускали много в ответ.

Игра представляется довольно прямолинейно. «Бавария» должна забирать матч за счёт класса и глубины. Но ставка поинтереснее — на то, что гости всё-таки воспользуются либо кадровой дырой справа, либо минутной расслабленностью фаворита. В такой модели «обе забьют» выглядит рациональнее, чем пытаться угадать разницу или общее количество голов. Впрочем, хозяев это вряд ли смутит.

Ставка: обе забьют в матче «Бавария» — «Юнион» за 1.90.