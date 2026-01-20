Голевой засухе быть. Итальянский «Ювентус» против Моуринью в Лиге чемпионов

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 4.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика»

Время собирать камни. Матч однозначно из этой категории. У «Бенфики» в таблице общего этапа шесть очков, у «Ювентуса» — девять. Для обеих команд это тот самый вечер, когда нужны очки. Желательно без лишней драмы. Португальцы отстают от топ-24 на одно очко, итальянцы — от топ-8 на три.

У Спаллетти как раз есть свежий повод завестись. На выходных «Ювентус» уступил «Кальяри» со счётом 0:1 при огромном владении. Не было хищности в штрафной. И ведь симптом ровно тот, который пугает перед еврокубками. Игра есть, давление есть, а последнего удара не хватает.

Причём этот «последний удар» сейчас буквально выбит из рук: в списке травмированных значатся Влахович и Милик, а также Ругани. То есть выбор в атаке и вариативность заметно худеют. И без этого «старая синьора» чаще скатывается в тот самый стерильный контроль, который хорошо выглядит в статистике и бесполезно – на табло.

У «Бенфики» своя история — и имя у неё громкое: команду ведёт Жозе Моуринью. На внутренней арене перед поездкой в Турин лиссабонцы успели выиграть со счётом 2:0 у «Риу Аве», но до этого болезненно вылетели из Кубка Португалии, уступив «Порту» (0:1). То есть тонус есть, а настроение — агрессивное.

Кадрово у гостей тоже не всё идеально: вне игры Бах и Лукебакио, отмечены потери в середине поля (Риос) и по вратарской линии (Суареш). Хотя в контексте выезда к «Юве» думать надо, разумеется, не о том, как красиво атаковать. А о том, как дисциплинированно вытерпеть и наказать за одну ошибку. И в этом жанре Моуринью как раз чемпион.

Есть и ещё один неприятный для хозяев факт. В последних очных встречах «Бенфика» стабильно находит ключи — 2:0 в Турине в январе 2025 года и ещё две победы в группе Лиги чемпионов в 2022-м. Это добавляет «Ювентусу» нервозности.

Мы ждём, конечно же, не фестиваль голов, а шахматы на высоких скоростях. «Юве» будет давить, однако без привычного набора форвардов рискует раз за разом упираться в стенку. Португальцы же на выезде могут позволить себе максимально прагматичный план. Отсюда самый логичный вариант — тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ювентус» — «Бенфика» за 1.90.