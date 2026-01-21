Большой экспресс на Лигу чемпионов 21 января 2026 года. Коэффициент — 44.1

20 января Лига чемпионов вернулась после новогодней паузы, а сегодня, 21 января, завершится программа 7-го тура общего этапа. Авторы «Чемпионата» подготовили большой экспресс на матчи в эту среду.

Прогноз на матч «Славия» — «Барселона»

Это на внутренней арене «Барселона» несокрушима и непогрешима. Штампует победу за победой, уверенно располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, с ехидной ухмылкой взирая на возню в «Реале», нестабильность в «Атлетико» и старания симпатичного «Вильярреала». А в Лиге чемпионов хвастаться нечем. Шутка ли — три победы за шесть туров.

К счастью, испытания завершены: впереди всего лишь «Славия» и «Копенгаген». Команды по-своему интересные, но не чета каталонцам. Вот «Славия», например, до сих пор обходится без побед. 33-е место в турнирной таблице, четыре очка до зоны плей-офф, всего два гола. Единственная отрада — сравнительно небольшое количество пропущенных мячей – 11. «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Байер», например, получили больше.

Есть подозрение, что атакующие мышцы «Барселоны» поправят старательным чехам прикус. Как видно, в Лиге чемпионов сине-гранатовые пока не могли проявить себя с элитой, зато остальным отгружали минимум по два-три мяча. А теперь, когда мотивация стремительно повысилась, наверняка сподобятся на большее. Победа гостей с форой (-2.5) идёт за 3.15, на ИТБ 2.5 гола «Барселоны» дают 2.00. Более чем любопытно.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика»

Время собирать камни. Матч однозначно из этой категории. У «Бенфики» в таблице общего этапа шесть очков, у «Ювентуса» — девять. Для обеих команд это тот самый вечер, когда нужны очки. У Спаллетти как раз есть свежий повод завестись. На выходных «Ювентус» уступил «Кальяри» со счётом 0:1 при огромном преимущество по владению мячом. В списке травмированных значатся Влахович и Милик, а также Ругани.

У «Бенфики» своя история — и имя у неё громкое: команду ведёт Жозе Моуринью. На внутренней арене перед поездкой в Турин лиссабонцы успели выиграть со счётом 2:0 у «Риу Аве», но до этого болезненно вылетели из Кубка Португалии, уступив «Порту» (0:1). То есть тонус есть, а настроение — агрессивное. Зато по части того, чтобы дисциплинированно вытерпеть и наказать за одну ошибку, Моуринью как раз чемпион.

Мы ждём, конечно же, не фестиваль голов, а шахматы на высоких скоростях. «Ювентус» будет давить, но без привычного набора форвардов рискует раз за разом упираться в стенку. «Бенфика» же на выезде может позволить себе максимально прагматичный план. Отсюда самый логичный вариант — тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Бавария» — «Юнион»

Форма у команды Компани такая, что проще перечислить, кого она ещё не переехала. После зимней паузы «Бавария» продолжила штамповать голы: яркая победа в Лейпциге (5:1), до этого — рекордная для первого круга Бундеслиги история с «Кёльном» (3:1) и говорящие сами за себя 8:1 с «Вольфсбургом». Машина разогнана. Опять. Отдельный бонус — возвращение Мусиалы: он уже в обойме и добавляет новую искру и без того яркой атаке.

Однако есть и ложка дёгтя. У «Баварии» проблемы на правом краю обороны: вне игры Лаймер, а Станишич выбыл с повреждением голеностопа. Разумеется, всё не развалится, но цельности оборонительной структуре и широты ротации может не хватить в предстоящем матче. Особенно если в какой-то момент хозяева решат, что дело сделано. Брюссельский «Юнион» к таким сценариям как раз и присматривается. Команда Давида Юбера в целом живёт дисциплиной и терпением, а конкретно на европейской арене уже доказала, что умеет цепляться за результат.

Главное оружие гостей — конкретика: стандарты, подборы, быстрая доставка мяча вперёд. У «Юниона» есть люди, которые умеют превратить полумомент в гол: Дэвид и Флоруч не раз делали разницу даже в тех матчах, где было сложно. А ещё статистика общего этапа подсказывает, что свой гол они способны найти почти с любым соперником. Просто пропускали много в ответ. Скорее всего, так будет и в этот раз. Едва ли «Баварию» смутит пропущенный мяч.

Прогноз на матч «Челси» — «Пафос»

Казалось бы, общего между клубами нет и быть не может. Однако мир футбола способен на иронию. Соперники практически синхронно остались без главных тренеров, хотя те показывали хорошие результаты и брали трофеи. Остаток общего этапа Лиги чемпионов проведут под руководством других специалистов, что приведёт как минимум к изменениям в составах и корректировкам в тактике.

В Лондоне не стали терпеть поведение Энцо Марески, который захотел влиять на трансферы. У «Пафоса» с именем Хуана Карлоса Карседо связаны все главные успехи. Увольнять его, разумеется, никто не собирался. Но тут пришёл «Спартак» и предложил специалисту много денег. Что ещё роднит команды: в Лиге чемпионов находятся чуть ниже, чем хотелось бы, так что бьются за очки.

Впрочем, тут пора остановиться и вернуться в реальность. Во-первых, все осечки «Челси» допустил в гостях. Дома в Лиге чемпионов добыты три победы из трёх с общим счётом 9:1. Да и уход Марески, видимо, игроков не надломил. 5:1 в матче с «Чарльтоном» в Кубке Англии и 2:0 с «Брентфордом» в АПЛ на это намекают. На наш взгляд, англичане быстро добьются преимущества, после чего спокойно доведут дело до победы.

Прогноз на матч «Марсель» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов непредсказуем. Нет, четыре победы в шести турах и борьба за топ-8 — это понятно. Другое дело, что распределение исходов сложно назвать ожидаемым. Впереди у англичан «Марсель», а в заключительном туре предстоит принимать «Карабах». Календарь вроде бы приятный, но с учётом предыдущего опыта это как раз и напрягает.

«Марсель» расположился на 16-й строчке с девятью очками. Запас от 15-го места есть, а вот на топ-8 рассчитывать не приходится. В Лиге 1 с декабря было много осечек, отставание от лидирующих «Ланса» и «ПСЖ» стало угрожающим. Имя фаворита очевидно, однако поводов сомневаться в «Ливерпуле» всё ещё достаточно, к тому же Роберто Де Дзерби умеет удивлять.

Он уже отказывался от фирменного футбола первым номером и отдавал мяч. Так что далеко не факт, что рисунок игры окажется удобным для англичан. Кроме того, их проблемы со стандартами никуда не делись. Предпочтём не лезть в исходы, а заиграть тотал меньше 3 голов за 1.84. Подопечным Арне Слота голы даются с трудом, да и рисковать им не с руки. А «Марсель» вряд ли полезет на амбразуру даже в родных стенах. На наш взгляд, планка тотала немного завышена.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 21 января 2026 года

Ставка 1: «Барселона» победит «Славию» с форой (-2.5) за 3.15.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ювентус» — «Бенфика» за 1.90.

Ставка 3: обе забьют в матче «Бавария» — «Юнион» за 1.90.

Ставка 4: победа «Челси» в матче с «Пафосом» в первом тайме с форой (-1) за 2.00.

Ставка 5: тотал меньше 3 голов в матче «Марсель» — «Ливерпуль» за 1.84.

Общий коэффициент: 3.15 х 1.90 х 1.90 х 2.00 х 1.84 = 44.1.