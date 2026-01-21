«Галатасарай» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Турцию

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Галатасарай» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Атлетико» 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Атлетико»

«Атлетико» с трудом начинал сезон, но постепенно разобрался что к чему. Причём во всех турнирах. В Лиге чемпионов, например, потерпел два поражения за три тура. Справедливости ради, оба от английских топ-клубов и оба на выезде. С «Ливерпулем» сражались до последнего (2:3), а вот 0:4 от «Арсенала» выглядели чувствительно и безнадёжно.

Никаких душевных терзаний, впрочем, не случилось. Мадридцы ответили тремя победами подряд, во всех случаях неизменно забивая и пропуская. Пострадали «Юнион» (3:1), «Интер» (2:1) и ПСВ (3:2). Добавим сюда сентябрьский разгром «Айнтрахта» в родных стенах (5:1) — и вот уже 12 очков из 18 возможных. Здорово, правда?

Для топ-8, по крайней мере, хватает. Хотя ситуация очень на тоненького, идущий девятым «Ливерпуль» отстаёт только по разнице мячей. Так что расслабляться никак нельзя. К счастью, календарь приятный. В последнем туре предстоит сойтись с «Будё-Глимт». Норвежцы, конечно, действуют смело и агрессивно, только победа у них всего одна. Четырёх очков вполне может хватить для топ-8.

Но это потом. Пока на повестке дня «Галатасарай», который всерьёз рассчитывает пробиться в плей-офф. О попадании в восьмёрку сильнейших речи, пожалуй, не идёт, зато финиш в серединке таблицы кажется посильным. После шести туров в активе турецкого клуба девять очков и 18-е место при трёх очках запаса. Скорее всего, ещё одного очка хватит для прохода в следующую стадию.

Стамбульцы в родных стенах по делу хлопнули «Ливерпуль» (1:0) и разобрались с «Будё-Глимт» (3:1), однако в ноябре внезапно уступили «Юниону» (0:1). Мячом владели много, толку оказалось мало. Потом под шумок проиграли «Монако» с тем же счётом 0:1, из-за чего, собственно, и распрощались с мечтами о топ-8.

«Галатасарай» в начале года остался без Суперкубка Турции, уступив в финале «Фенербахче» (0:2). А тут ещё и визит мотивированной команды Диего Симеоне… Знаменитая поддержка болельщиков — дело хорошее, но мадридцы справлялись и не с таким. Скорее всего, без очков испанцы не уедут, хозяева в последнее время чувствуют себя уверенно только с проходными оппонентами на внутренней арене.

Возникает соблазн проверить лобовую ничью, которая вполне устроит обе команды. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

Ставка: ничья за 3.80.