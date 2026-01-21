«Ньюкасл» — ПСВ. Берём коэффициент 5.40 в Лиге чемпионов

21 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ньюкасл» и «ПСВ Эйндховен». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — ПСВ 21 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа «ПСВ Эйндховен» оценивается коэффициентом 6.50 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.40 (18%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — ПСВ

Битва прямых конкурентов, выступающих на общем этапе Лиги чемпионов в полном соответствии с ожиданиями. Обе команды входят в зону стыков, но вряд ли смогут зацепиться за восьмёрку сильнейших, которая напрямую выводит в 1/8 финала. Впрочем, стыковой раунд — тоже хорошо. Как минимум дополнительные призовые от УЕФА обеспечены.

У «Ньюкасла» была реальная возможность проскочить стыки. Начали «сороки» замечательно: едва не отобрали очки у «Барселоны» (1:2), а затем подряд хлопнули «Юнион» (4:0), «Бенфику» (3:0) и «Атлетик». Однако закрепиться среди лидеров не удалось. В двух последующих турах зацепили всего одно очко, хотя соперники были вполне рабочими.

Разумеется, «Марсель» и «Байер» не тянут на аутсайдеров, но ведь и к топ-клубам их не отнести. Во Франции проиграли 1:2, в Германии разошлись миром — 2:2. Теперь у англичан 10 очков и два очка отставания от восьмой строчки. Теоретические шансы сохраняются, вот только в заключительном туре предстоит визит в логово «ПСЖ». Так что рассчитывать на многое не приходится.

ПСВ показывает чертовски бодрый футбол и даёт шоу. Если бы лучше проявлял себя в близких матчах, положение оказалось бы куда более устойчивым. А так команда из Эйндховена если и выигрывает, то разгромно: эпические 6:2 на своём поле с «Наполи» и не менее легендарные 4:1 с «Ливерпулем» на «Энфилде». Как видно, эти ребята никого не боятся.

Дома проиграли «Юниону» (1:3) и «Атлетико» (2:3), также были ничьи с «Байером» (1:1) и «Олимпиакосом» (1:1). Расклад похожий: в заключительном туре поджидает «Бавария», так что откладывать решение вопросов на потом смерти подобно. Отрыв от 25-й строчки составляет три очка, ничья закроет дело. Интересно, правда?

Строго говоря, мирный исход устроит обе команды. Они гарантируют себе попадание в стыковые матчи, решив задачу-минимум. А ведь на ничью букмекеры выставляют шикарный коэффициент 5.40. Соблазнительно. Также стоит заметить, что во всех играх ПСВ на общем этапе голы забивались в обе стороны. «Обе забьют» за 1.51 сгодится для экспресса, «ОЗ + тотал больше 2.5 гола» за 1.75 — вариант для одинарной ставки.

Ставка: ничья за 5.40.