Шаг к титульнику для Умара, последний шанс Крылова. Чего ждать от россиян на UFC 324

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 324. В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Но и российским любителям единоборств будет за кого переживать. В октагон выйдут сразу три наших бойца. В легчайшем весе Умар Нурмагомедов сразится с Дейвисоном Фигейреду, в полутяжёлой категории Никита Крылов будет драться с Модестасом Букаускасом, а в средней Андрей Пуляев встретится с Атебой Готье. Изучаем букмекерские расклады на поединки россиян.

Где смотреть бои UFC 324

Начало события ожидается в 2:00 мск, а бои основного карда стартуют около 6:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 324 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду

Умар — второй номер дивизиона и один из претендентов на титульный бой против новоиспечённого чемпиона — Петра Яна. В своей первой попытке завоевать пояс он уступил Мерабу Двалишвили, правда, там была травма руки. После этого в октябре Нурмагомедов разобрался с Марио Баутистой.

Шансы на титульник есть — интересы брата лоббирует Хабиб, у Шона О'Мэлли сейчас два поражения подряд, а Мераб только-только проиграл Яну. К тому же Умар и Пётр недолюбливают друг друга. Однако сначала Нурмагомедову нужно победить Дейвисона Фигейреду.

Бразилец — экс-чемпион, но его лучшие времена давно позади. Коэффициенты букмекеров кричат об уверенной победе россиянина, 1.06 на него и 10.15 — на Фигейреду. Скорость Дейвисона неумолимо падает, ничего нового придумать он тоже не может. Умар легко должен перебить его в стойке, да и в партере будет всё держать под контролем. Бой с Марио Баутистой был всё же не самым убедительным, поэтому в предстоящем поединке нужно не просто побеждать, а делать это как можно увереннее.

Никита Крылов — Модестас Букаускас

По мнению букмекеров, из поединков россиян это самый близкий. 1.68 дают на литовца, 2.25 — на Крылова. Для Никиты это определяющий бой. В случае поражения он наверняка покинет UFC.

Очень перспективный спортсмен оказался очень травматичным. Крылов выпадал на годы, о нём успели забыть. А когда вернулся, оказалось, что пока он далёк от лучших образцов. Доминик Рейес и Богдан Гуськов разобрались с Шахтёром.

И вот бой против Модестаса Букаускаса. У литовца серия из четырёх побед. В последнем своём поединке он отправил на пенсию Пола Крэйга. Модестас — тоже ударник, вообще, вряд ли эта встреча затянется надолго. Вопрос — кто кого нокаутирует. На бумаге Никита более техничный и разнообразный, однако Букаускас в лучшей своей форме. С другой стороны, вся карьера Крылова — про преодоление. Может быть, оказавшись на грани, он вернётся к своим лучшим образцам.

Андрей Пуляев — Атеба Готье

Андрею Пуляеву не позавидуешь, соперник у него сложный. И букмекеры ведут камерунца явным фаворитом, предлагая на его победу 1.13. Шансы россиянина при этом оценили в 6.40.

У Андрея в UFC два боя. Первый завершился поражением, но уже во втором он разобрался с крепким Ником Клейном. Пуляев — приличный ударник, однако до лучших ему пока далековато. И Атеба Готье может поставить шлагбаум на пути к вершине.

У камерунца три боя — и все завершились уверенными победами. Есть ощущение, что в UFC видят в нём потенциал и готовы его продвигать. Россиянину же отводят роль жертвы. Но посмотрим, как Андрей подготовится. Шансов маловато, однако в жизни всегда есть место подвигу.