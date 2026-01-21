Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: завершать карьеру рано

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Ветеран, который ещё способен дать огня, сразится с восходящей звездой промоушена.

Начало противостояния — ориентировочно в 7:00 мск. Посмотреть поединок UFC 324 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Гэтжи — Пимблетт

Букмекеры считают фаворитом Пимблетта. Поставить на британца можно за 1.48, в то время как на Джастина Гэтжи – за 2.75.

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.68, а обратный исход доступен с котировкой 2.12.

Прогноз на бой Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт (25.01.2026)

Джастин Гэтжи снова подерётся за титул. Да, ему уже 37, и в последние годы он явно не так хорош, но раз Илия Топурия не может решить свои личные дела, а Армана Царукяна не хочет видеть в борьбе за чемпионский пояс Дана Уайт, то почему бы и не Джастин. В конце концов, за последние годы у него всего одно поражение от Макса Холлоуэя, где всё могло завершиться и по-другому. А вот Рафаэля Физиева Гэтжи разобрал сверхуверенно.

При этом Джастин хорошо понимает, что его время уходит. И готов даже завершить карьеру, если поймёт, что не тянет конкуренцию. Достойная позиция. Но, возможно, этот момент ещё не настал?

Встреча с Пимблеттом будет хорошей лакмусовой бумажкой. Пэдди в UFC не проигрывал, однако во многом это заслуга его менеджмента, который грамотно избегал любых встреч с сильными соперниками. Тони Фергюсон, Майкл Чендлер — это, конечно, большие имена, но, когда они выходили против Пэдди, практически одни имена от них и оставались. По-настоящему серьёзную проверку британец пока не проходил. Хотя глупо спорить, что у него есть перспектива.

Чего ждать от этого боя? В первую очередь того, что Гэтжи постарается найти нужную дистанцию в стойке. Пимблетт заряжен на рубку, однако при этом совсем не думает о защите. Вообще не думает. И вполне может за это поплатиться, потому что Джастин куда сильнее предыдущих его оппонентов.

Если же бой пойдёт в партере, то здесь многое будет зависеть от того, как Гэтжи станет справляться с защитой от переводов. И шансы американца тоже далеко не мизерные.

Не факт, что Джастин сможет забрать этот бой. В конце концов, при равном характере поединка симпатии судей наверняка будут на стороне Пимблетта. Но как минимум затянуть его и доказать всем, что он ещё на многое способен, Гэтжи точно готов. Ставим на ТБ 2.5 раунда. Легко здесь не будет никому.

Ставка: ТБ 2.5 раунда за 1.68.