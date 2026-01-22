Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: старость надо уважать, но не слишком

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В одном из боёв вечера в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов сразится с ветераном Дейвисоном Фигейреду из Бразилии. Сможет ли опытнейший соперник доставить проблемы брату Хабиба?

Начало противостояния — ориентировочно в 4:15 мск. Посмотреть поединок UFC 324 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Букмекеры считают явным фаворитом Умара Нурмагомедова. Поставить на россиянина можно за 1.06, в то время как на Фигейреду – за 10.15.

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.38, а обратный исход доступен с котировкой 3.10.

Прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду (25.01.2026)

Умар Нурмагомедов возвращается в дело. После поражения от Мераба Двалишвили был бой с Марио Баутистой, однако это был, так сказать, пробный шар. Там россиянин победил, но ждали от него более уверенного выступления. Поэтому о титульнике с Петром Яном пока речь не идёт. Однако, возможно, такие разговоры начнутся, если Умар уверенно пройдёт Дейвисона Фигейреду.

Поединок с Баутистой показал, над чем Нурмагомедову нужно работать — он немного застаивался и терял контроль в защите. Над этими моментами наверняка потрудились в тренировочном лагере, теперь же нужно продемонстрировать плоды. Фигейреду — подходящий соперник. Он обладает огромным опытом, экс-чемпион, пусть и на спаде.

Опыт Дейвисона — это отлично, но возраст играет против него. Он и в лучшие годы был не самым скоростным, а теперь и вовсе ужасающе медленный. Новых идей, естественно, нет. Ударная мощь тоже пропала. Однако есть опыт и характер — на них он и побеждает. Вот, например, крепкого бойца Монтела Джексона смог одолеть.

Но Джексон — это одно, а Нурмагомедов — совсем другое. Фигейреду просто нечем побеждать россиянина. В теории бразилец может воспользоваться пробелами Умара в защите, жёстко попасть и добить. Однако это должно случиться в самом начале боя, иначе бензин Дейвисона просто закончится. Соответственно, на старте Нурмагомедов наверняка будет максимально сконцентрирован.

При этом в своей карьере Дейвисон ни разу не проигрывал нокаутом, да и на земле он будет цепляться, здесь его финишировал только Брендон Морено. Умар же не из тех бойцов, которые часто радуют своих болельщиков досрочным завершением. Скорее всего, Нурмагомедов будет тотально контролировать ход боя, однако бразилец сможет дотерпеть. Букмекерские коэффициенты на итоговый результат здесь совершенно оправданны — шанс Фигейреду только в случайном попадании или же в травме Умара.

Поэтому мы поставим на полный бой за 1.65. Есть вариант и с победой Нурмагомедова по очкам, но его оценивают ниже. Отсюда вариант, что ветеран всё же продержится. В конце концов, старость надо уважать. Пусть и уверенно забирая победу.