Волкановски ещё попылит, Хукер может удивить. Чего ждать от UFC 325

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, состоится вечер единоборств UFC 325. В главном бою вечера за титул в полулёгком весе сразятся Алекс Волкановски и Диего Лопес. Это будет их второй поединок. В соглавном бою в лёгком весе встретятся Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени.

Начало события ожидается в 1:00 мск, а бои основного карда стартуют около 5:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 325 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард турнира UFC 325 выглядит следующим образом:

Алекс Волкановски — Диего Лопес;

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;

Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;

Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки;

Джуниор Тафа — Билли Элекана;

Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;

Джейкоб Малкун — Торрес Финни;

Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт.

Главный бой — Волкановски — Лопес

Это не просто защита титула, а бой-реванш. В первом их поединке Волкановски победил, но выжил. Лопес отправил его в жёсткий нокдаун, могло дело завершиться и нокаутом, однако Алекса спас гонг.

Ведут Алекса фаворитом и сейчас. На его победу дают 1.73, а на соперника – 2.16. Есть тут свои за и против. Да, Волкановски не молодеет, и вообще этот бой должен стать его прощанием с единоборствами, да ещё и дома. Лопес при этом прогрессирует, он стал мощнее, добавил в разнообразии атак. Возраст не щадит никого, поэтому почему бы здесь всё не закончить победой андердога?

Однако ведь не просто так этот бой проходит в Австралии. И не просто так Алексу подобрали в соперники Лопеса, а не, скажем, Лерона Мёрфи или Мовсара Евлоева. Если уж Волкановски собрался уходить, так пусть уходит красиво! Да и мы недооцениваем его силу. Да, конечно, это уже далеко не праймовая версия, но он всё равно очень опасен. Поддерживать темп ему сложно, однако взрываться местами — вполне себе. В первом их бою Лопес очень опасался Волкановски, поэтому во многом и проиграл. Если сценарий повторится — очень велика вероятность победы ветерана.

Мы в него поверим. И скорее всего, он никуда не уйдёт, это случится позже, когда он утратит титул. А пока австралийская публика должна порадоваться.

Соглавный бой — Хукер — Сен-Дени

Здесь букмекеры не верят в Хукера, на его успех предлагают котировку 3.66, а на Сен-Дени — 1.30. Такой перекос можно понять, Бенуа после поражений смог перезагрузить карьеру и в 2025 году одержал три победы. Все — досрочно, причём последнюю из них — над Бенеилом Дариушем — оформил за 16 секунд. Уверенности всё это однозначно добавит.

Тем более что у Дэна этой уверенности маловато. Бой с Арманом Царукяном совсем не удался. 35 лет, о титуле можно забыть. Насколько высока его мотивация, чтобы быть крепким середняком и ещё несколько лет сражаться в организации? Посмотрим.

Кажется, что здесь не будет полного боя. Всё же оба бойца с ударом, с мощным ударом. И один из них допустит ошибку и отправится в нокаут. Всё говорит о том, что Сен-Дени здесь должен побеждать, однако когда друг напротив друга встают два парня с большой силой и не очень хорошей защитой, ни в чём нельзя быть уверенным. Кроме разве того, что это будет зрелищно. И да, не дойдёт до решения судей. Хукер способен удивить. Но точно так же способен и проиграть секунд за 16. Бенуа это умеет, спросите у Бенеила. Так что бой – до ошибки, вопрос только в том, кто первым её совершит.