Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Айнтрахт — Тоттенхэм: прогноз и ставка на матч 28 января 2026 года

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Место силы англичан
Алексей Серяков
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч
Комментарии
Лондонцы ужасны на внутренней арене, зато второй год кряду выкашивают еврокубки.

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Айнтрахт» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 28 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.27. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47'     0:2 Соланке – 77'    

«Тоттенхэм» закрепился в статусе антипода «Вильярреала». Если испанский клуб прыгает выше головы в Ла Лиге и насобирал жалкое одно очко по итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов, то у англичан всё ровно наоборот. На внутренней арене не получается ровным счётом ничего. Из Кубка лиги давно вылетели, в Кубке Англии с ходу проиграли «Астон Вилле» и тоже завершили борьбу.

С английской Премьер-лигой вообще особый случай. Прошлый сезон казался разовым сбоем: в какой-то момент бросили все силы на Лигу Европы, взяли долгожданный трофей, спасли год. Тренера сменили, время прошло — дела идут так же. Болтаются в нижней половине турнирной таблицы, ничего не слышали о стабильности, теряют очки налево и направо. Дома, в гостях, с грандами, середняками и аутсайдерами.

Томаса Франка давно попросили бы освободить пост главного тренера. Благо что слухи время от времени активизируются. Спасает Лига чемпионов. Шутка ли — 14 очков по итогам семи туров при всего семи пропущенных мячах. Располагаются в восьмёрке сильнейших, то есть имеют все шансы напрямую пробиться в 1/8 финала. Выигрывай в заключительном туре — и дело в шляпе. Ни на кого оглядываться не придётся.

Материалы по теме
Волкановски ещё попылит, Хукер может удивить. Чего ждать от UFC 325
Волкановски ещё попылит, Хукер может удивить. Чего ждать от UFC 325

Единственное поражение в Лиге чемпионов потерпели от «ПСЖ», да и там забили три мяча. Во всех остальных случаях исправно набирали очки, отличаясь надёжностью у своих ворот. В двух предыдущих турах добыли сухие победы. И если разгромом пражской «Славии» (3:0) в родных стенах удивить сложно, то 2:0 в Дортмунде с «Боруссией» выглядят серьёзно. В Лиге чемпионов лондонцы в самом деле опасны.

Для гарантии финиша в восьмёрке сильнейших осталось разобраться с «Айнтрахтом». Немцы не потянули уровень Лиги чемпионов, хотя после разноса «Галатасарая» в 1-м туре (5:1) надежды были. Увы, тут же два раза отзеркалили счёт, разгромно уступив мадридскому «Атлетико» и «Ливерпулю». Сделали выводы, добавили баланса. Скачка в результатах не произошло. Кое-какие очки зацепили, но забивали маловато.

Букмекеры не сомневаются в большом количестве голов, хотя соперники в предыдущих турах частенько доводили до захода ставку «обе забьют — нет». Англичане в Лиге чемпионов практически не пропускают, а «Айнтрахту» на таком уровне созидание даётся с трудом. Не будем изобретать велосипед, ведь на ОЗ — нет выставлен шикарный коэффициент 2.48. Больше нам и не надо.

Ставка: обе забьют — нет за 2.48.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android