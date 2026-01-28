«Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Место силы англичан

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Айнтрахт» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 28 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.27. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» закрепился в статусе антипода «Вильярреала». Если испанский клуб прыгает выше головы в Ла Лиге и насобирал жалкое одно очко по итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов, то у англичан всё ровно наоборот. На внутренней арене не получается ровным счётом ничего. Из Кубка лиги давно вылетели, в Кубке Англии с ходу проиграли «Астон Вилле» и тоже завершили борьбу.

С английской Премьер-лигой вообще особый случай. Прошлый сезон казался разовым сбоем: в какой-то момент бросили все силы на Лигу Европы, взяли долгожданный трофей, спасли год. Тренера сменили, время прошло — дела идут так же. Болтаются в нижней половине турнирной таблицы, ничего не слышали о стабильности, теряют очки налево и направо. Дома, в гостях, с грандами, середняками и аутсайдерами.

Томаса Франка давно попросили бы освободить пост главного тренера. Благо что слухи время от времени активизируются. Спасает Лига чемпионов. Шутка ли — 14 очков по итогам семи туров при всего семи пропущенных мячах. Располагаются в восьмёрке сильнейших, то есть имеют все шансы напрямую пробиться в 1/8 финала. Выигрывай в заключительном туре — и дело в шляпе. Ни на кого оглядываться не придётся.

Единственное поражение в Лиге чемпионов потерпели от «ПСЖ», да и там забили три мяча. Во всех остальных случаях исправно набирали очки, отличаясь надёжностью у своих ворот. В двух предыдущих турах добыли сухие победы. И если разгромом пражской «Славии» (3:0) в родных стенах удивить сложно, то 2:0 в Дортмунде с «Боруссией» выглядят серьёзно. В Лиге чемпионов лондонцы в самом деле опасны.

Для гарантии финиша в восьмёрке сильнейших осталось разобраться с «Айнтрахтом». Немцы не потянули уровень Лиги чемпионов, хотя после разноса «Галатасарая» в 1-м туре (5:1) надежды были. Увы, тут же два раза отзеркалили счёт, разгромно уступив мадридскому «Атлетико» и «Ливерпулю». Сделали выводы, добавили баланса. Скачка в результатах не произошло. Кое-какие очки зацепили, но забивали маловато.

Букмекеры не сомневаются в большом количестве голов, хотя соперники в предыдущих турах частенько доводили до захода ставку «обе забьют — нет». Англичане в Лиге чемпионов практически не пропускают, а «Айнтрахту» на таком уровне созидание даётся с трудом. Не будем изобретать велосипед, ведь на ОЗ — нет выставлен шикарный коэффициент 2.48. Больше нам и не надо.

Ставка: обе забьют — нет за 2.48.