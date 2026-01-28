Скидки
Байер — Вильярреал: прогноз и ставка на матч 28 января 2026 года

«Байер» — «Вильярреал». Уйти по-испански
Алексей Серяков
«Байер» — «Вильярреал»: прогноз на матч
Комментарии
Красивый футбол, голы и бесславное завершение борьбы в Лиге чемпионов.

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Байер» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Вильярреал» 28 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.07, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 4.05 (24%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Вильярреал»

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Тилльман – 12'     2:0 Тилльман – 35'     3:0 Гримальдо – 57'    

Нынешний сезон «Вильярреал» проводит словно в состоянии раздвоения личности. Насколько сказочны результаты в испанской Ла Лиге, настолько ужасны в Лиге чемпионов. Так было с самых первых туров. Испортить положение на внутренней арене возможности ещё будут, а вот с еврокубками всё стало понятно аж в декабре. Два заключительных тура превратились в формальность.

Прочувствуйте разницу. Третье место в чемпионате Испании, выше «Атлетико», не так уж далеко от «Барселоны» с «Реалом». Забивают по два мяча за игру, а в родных стенах уступили лишь однажды. Да и то «Барселоне», в игре с ранним удалением. Если так пойдёт дальше, финиш в топ-4 никуда не денется. Отрыв внушительный.

А вот Лига чемпионов… Огромное количество поражений всухую — на международной арене результативность куда-то пропадает. Невезение, ужасающая реализация. Целая россыпь близких поражений с разницей в один мяч. Вроде бы выбиваются 0:4 в Дортмунде, но и там до прямой красной карточки Хуана Фойта преимущество немецкого клуба было минимальным. Всё совпало. «Вильярреал» не был хорош, но и самого дна турнирной таблицы точно не заслуживал.

Остаётся красиво проститься с Лигой чемпионов, а затем сосредоточиться на чемпионате Испании. В соперниках «Байер» — вовсе не такой результативный и смелый, как мы привыкли, зато умеющий добиваться результата. Перетерпеть «Бенфику» и победить вопреки происходящему на поле (1:0), воспользоваться странным желанием Гвардиолы выставить второй состав в родных стенах и одолеть «Манчестер Сити» (2:0), на заказ спастись с «Ньюкаслом» (2:2). Характер тут точно есть.

История противостояния сравнительно богатая, хотя она нам слабо поможет. Во-первых, каждая из четырёх очных встреч состоялась в Лиге Европы. Во-вторых, дело было давно. Оба раза сходились в 1/8 финала весной и дальше проходили испанцы. В 2011 году результативно (3:2, 2:1), пять лет спустя без лишних визуальных эффектов (2:0, 0:0).

Немцы вопрос с попаданием в топ-24 не решили из-за конфуза с «Олимпиакосом» (0:2), однако чувствуют себя уверенно, а «Вильярреал» просто рассчитывает хлопнуть дверью и привлечь дополнительное внимание к отдельным игрокам. Все предпосылки для сравнительно бодрого и результативного футбола есть. Лезть в исходы не рискнём, ведь госпожа удача задолжала испанцам в Лиге чемпионов. А вот тотал больше напрашивается.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.72.

