Коэффициент 4009.0! Гигантский экспресс на 8-й тур Лиги чемпионов

Вот и пришёл этот день. Сегодня, 28 января, состоится 8-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, заключительный. Дальше — только плей-офф.

Все игры пройдут в один день. Авторы «Чемпионата» составили прогнозы на львиную долю встреч и собрали один гигантский экспресс с коэффициентом 4009.0.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Реал»

Новое свидание Жозе Моуринью с мадридским «Реалом» — сам по себе серьёзный сюжет. Португальца в столице Испании помнят, легендарные битвы с «Барселоной» Гвардиолы поселились в сердцах. Правда, дело в турнирном положении. «Бенфика» в самом сердце борьбы за попадание в плей-офф. У «Реала» своя турнирная мотивация: битва за топ-8, что означает пропуск стыкового раунда.

Думается, соперники не станут торопиться. «Бенфика» при Моуринью умеет играть смело и активно, но раскрываться с шустрым «Реалом» подобно смерти. А мадридцы в принципе любят долго запрягать. На таком фоне планка тотала кажется завышенной. С удовольствием возьмём тотал меньше 3 голов за крепкий коэффициент 1.80.

Прогноз на матч «Наполи» — «Челси»

Особый вечер для Антонио Конте. Во-первых, его команда до сих пор не может чувствовать себя в безопасности. Во-вторых, соперник не только опасен. К нему, скажем так, имеются личные счёты. Итальянец трудился в «Челси» с 2016 по 2018 год. У «Челси» с турнирной мотивацией похуже. Формально продолжает борьбу за место в восьмёрке сильнейших, на деле же шансы заскочить в топ-8 кажутся небольшими.

Обе команды сохраняют мотивацию и умеют играть в защите, а вот с позиционными атаками есть проблемы. На таком фоне логично ожидать сдержанной результативности. На тотал меньше 2.5 гола выставлен замечательный коэффициент 2.33. Нас полностью устраивает. Рисковать и раскрываться никто не станет, так что работы у вратарей должно быть не слишком много.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ньюкасл»

Обе команды перед последним туром идут в зоне прямого выхода в 1/8 финала — по 13 очков у каждой. «ПСЖ» — шестой, «Ньюкасл» — сразу за ним. То есть формально всё хорошо, а по факту — любая осечка может обернуться провалом. Надо будет считать очки и оглядываться на чужие результаты. У парижан приятные бонусы — домашний «Парк де Пренс» и мощная атака. У «Ньюкасла» история жёстче: оборона в январе живёт на обезболивающих и перестановках.

При этом «Ньюкасл» не выглядит туристом в целом в нынешней Лиге чемпионов. Команда у Хау давно умеет цепляться за отдельные эпизоды и выбегать в быстрые атаки. Отсюда и логика ставки. «ПСЖ» дома наверняка заберёт мяч и найдёт моменты, а кадровые проблемы гостей в защите не отменяют и их шанса на гол-другой — хотя бы со стандарта или после резкого выпада. Поэтому аккуратный выбор здесь — обе забьют. Мы же добавим ещё тотал больше 2.5 мяча, чтобы поднять коэффициент.

Прогноз на матч «Байер» — «Вильярреал»

Нынешний сезон «Вильярреал» проводит словно в состоянии раздвоения личности. Насколько сказочны результаты в испанской Ла Лиге, настолько ужасны в Лиге чемпионов. Остаётся красиво проститься с Лигой чемпионов, а затем сосредоточиться на чемпионате Испании. В соперниках «Байер» — вовсе не такой результативный и смелый, как мы привыкли, зато умеющий добиваться результата.

Немцы вопрос с попаданием в топ-24 не решили из-за конфуза с «Олимпиакосом» (0:2), но чувствуют себя уверенно, а «Вильярреал» просто рассчитывает хлопнуть дверью и привлечь дополнительное внимание к отдельным игрокам. Все предпосылки для сравнительно бодрого и результативного футбола имеются. Лезть в исходы не рискнём, ведь госпожа удача задолжала испанцам в Лиге чемпионов. А вот тотал больше напрашивается.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» закрепился в статусе антипода «Вильярреала». Если испанский клуб прыгает выше головы в Ла Лиге и насобирал жалкое одно очко по итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов, то у англичан всё ровно наоборот. Располагаются в восьмёрке сильнейших, то есть имеют все шансы напрямую пробиться в 1/8 финала. Выигрывай в заключительном туре — и дело в шляпе.

Немцы не потянули уровень Лиги чемпионов, хотя после разноса «Галатасарая» в 1-м туре (5:1) надежды были. Букмекеры не сомневаются в большом количестве голов, хотя соперники в предыдущих турах частенько доводили до захода ставку «обе забьют — нет». Англичане в Лиге чемпионов практически не пропускают, а «Айнтрахту» на таком уровне созидание даётся с трудом. Не будем изобретать велосипед, ведь на ОЗ — нет выставлен шикарный коэффициент 2.48. Больше нам и не надо.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Кайрат»

Один из редких матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов, где уже никому ничего не нужно. Мотивация ограничивается эфемерными понятиями: дополнительные очки, престиж, шанс проявить себя и всё такое прочее. Результат в любом случае ничего не изменит, ведь команды ещё по итогам декабрьских встреч определили свою судьбу.

На таком фоне ротация видится неизбежной. Скорее всего, довольно широкая. Другое дело, что на баланс сил она не повлияет. В то же время оборона у клуба из Казахстана своё дело знает. После 1:4 от «Спортинга» и 0:5 от «Реала» проигрывали достойно, давали бой. Вероятно, и в Лондоне много не пропустят. Хотя зацепиться за очки будет крайне сложно. Ожидаем победы хозяев с разницей в два-три мяча. Что-то в диапазоне от 2:0 до 3:1. П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.74 смотрится нормально.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Галатасарай»

В Лиге чемпионов Гвардиола сам придумал себе трудности на ровном месте, выставив второй состав на домашний матч с «Байером». Получили 0:2, из-за чего вынуждены сражаться за топ-8 до последнего тура. Закрывать общий этап выпало игрой с «Галатасараем», который после кошмарных 1:5 от «Айнтрахта» в 1-м туре освоился и чувствует себя в Лиге чемпионов комфортно. Спокойно держится в зоне плей-офф с середины осени. Победа над английским клубом уже есть — 1:0 с «Ливерпулем», причём по делу.

Справедливости ради, дело было в Стамбуле. Конечно, зацепиться в Манчестере будет гораздо сложнее, хотя «горожане» в январе не выглядят монолитно. Проблемы в центре обороны, провалы в опорной зоне, нестабильное созидание. Имя фаворита вопросов не вызывает, «Галатасарай» на выезде справился только с хандрящим «Аяксом». В то же время града голов тут быть не должно. П1 + тотал меньше 5.5 гола за 1.72 выглядит надёжно.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Карабах»

«Ливерпуль» полностью не выздоровел и на чемпионский уровень не вернулся, однако планку явно поднял. Обрёл кое-какую стабильность, прекратил проигрывать, выправил положение в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов дела идут примерно в том же духе. 1/8 финала не гарантирована, поэтому мерсисайдцы будут сражаться до последнего. У «Карабаха» своя борьба: за попадание в топ-24.

От действующего чемпиона Азербайджана мало кто ожидал подобной прыти. Причём он действительно играл в футбол! Так что тут вырисовывается победа англичан при добротной результативности. Лезть ли в форы — вопрос вкуса. Представитель Азербайджана зубаст и опасен, а «Ливерпуль» время от времени словно зависает. Так что обмен голами и что-то в духе 3:1 или 3:2 тут вполне вероятны. Предпочтём П1 + тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч «Барселона» — «Копенгаген»

Последний тур общего этапа Лиги чемпионов, счёт на табло в данном случае будет важнее красивого футбола. «Барселона» после семи матчей идёт девятой и дышит в спину топ-8. Очков здесь у соседей столько же, но у тех, что выше, лучше разница. Так что надо выигрывать как можно крупнее. Как назло, «Копенгаген» застрял в районе 26-й строчки и цепляется за шанс заскочить в топ-24. Мотивация у обеих команд железобетонная. Вопрос только в том, у кого хватит класса превратить её в результат.

Пожалуй, «Барселона» по статусу обязана выиграть и почти наверняка забьёт свои два-три мяча. Но общий этап показал, что и пропускает она охотно. 13 мячей за семь туров — это много. А «Копенгагену» в его положении нужен не почётный выезд, а реальный шанс зацепиться за сенсацию. То есть рано или поздно придётся раскрываться и искать свой гол. Берём П1 через голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Будё-Глимт»

«Атлетико» держится в верхней части таблицы общего этапа и по-прежнему претендует на топ-8. У мадридцев 13 очков после семи туров. Правда, ещё у львиной доли участников столько же. Устроят только победа с большим счётом и осечки конкурентов. У «Будё-Глимт» же шесть очков. Цифры вроде бы ещё оставляют надежду, но практических шансов мало. Тоже нужны победа и осечки конкурентов.

На прошлой неделе «Будё-Глимт» громко хлопнул дверью, обыграв «Манчестер Сити» дома со счётом 3:1. Это первая победа норвежцев на общем этапе, которая и подарила надежду. Но у «Атлетико» дома обычно другой разговор. Ему выгодно решить всё как можно раньше, пока норвежцы не поймали кураж и не превратили матч в беготню. Поэтому взять можно победу хозяев в первом тайме. Альтернативный добротный вариант — тотал меньше 3.5 мяча. Такой вариант заходил в большинстве матчей испанцев за последние два месяца.

Прогноз на матч «Монако» — «Ювентус»

Турнирный расклад довольно интересный. После семи туров общего этапа у «Ювентуса» – 12 очков, у «Монако» — девять. Для гостей это позиция, где можно играть от результата. Плей-офф уже гарантирован, а если повезёт, можно и в топ-8 забраться при победе. Для хозяев же ситуация более чувствительная: только три очка позволят квалифицироваться наверняка. В остальных случаях придётся брать калькулятор в руки.

У монегасков на прошлой неделе был серьёзный удар по самолюбию — 1:6 от «Реала». «Ювентус» же выглядит более собранным во всех турнирах. «Монако» дома обязательно полезет за инициативой, но после 1:6 первое желание любого тренера — убрать хаос и сыграть проще. «Ювентус» при Спаллетти как раз умеет превращать такие матчи в деловые. В том смысле, что просит футболистов переждать стартовый натиск, зацепиться за стандарт или контратаку и не размениваться без нужды. Едва ли итальянский клуб проиграет. Мы бы взяли Х2 через ТМ 3.5 мяча.

Прогноз на матч ПСВ — «Бавария»

Первая очная встреча за 10 лет. С тех пор вроде бы столько времени прошло и столько всего изменилось. Но только не расклады. «Бавария» по-прежнему доминирует в чемпионате Германии, невероятно много забивает, входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Это не сулит ПСВ ничего хорошего. Справедливости ради, хозяева в любом случае не стали бы уходить в оборону всей командой и оборонять нули.

Они привыкли действовать от себя и демонстрировать зрелищный футбол. Просто посмотрите на результаты матчей в Эйндховене — 1:3, 6:2, 2:3. Немцы с удовольствием подхватят тенденцию и сыграют в открытый футбол. Лезть в форы опасно, всё же клуб из Нидерландов способен поймать волну и удивить. А вот тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.95 или общий верх по забитым мячам напрашиваются.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 28 января 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 3 мячей в матче «Бенфика» — «Реал» за 1.80.

тотал меньше 3 мячей в матче «Бенфика» — «Реал» за 1.80. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Наполи» — «Челси» за 2.33.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Наполи» — «Челси» за 2.33. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Ньюкасл» за 1.90.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Ньюкасл» за 1.90. Ставка 4: тотал больше 2.5 гола в матче «Байер» — «Вильярреал» за 1.72.

тотал больше 2.5 гола в матче «Байер» — «Вильярреал» за 1.72. Ставка 5: обе забьют — нет в матче «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» за 2.48.

обе забьют — нет в матче «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» за 2.48. Ставка 6: «Арсенал» победит «Кайрат» + тотал меньше 4.5 гола за 1.74.

«Арсенал» победит «Кайрат» + тотал меньше 4.5 гола за 1.74. Ставка 7: победа «Манчестер Сити» в матче с «Галатасараем» + тотал меньше 5.5 гола за 1.72.

победа «Манчестер Сити» в матче с «Галатасараем» + тотал меньше 5.5 гола за 1.72. Ставка 8: «Ливерпуль» победит «Карабах» + тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

«Ливерпуль» победит «Карабах» + тотал больше 3.5 мяча за 2.15. Ставка 9: «Барселона» обыграет «Копенгаген» и обе забьют за 2.35.

«Барселона» обыграет «Копенгаген» и обе забьют за 2.35. Ставка 10: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Атлетико» — «Будё-Глимт» за 2.00.

тотал меньше 3.5 мяча в матче «Атлетико» — «Будё-Глимт» за 2.00. Ставка 11: «Ювентус» не проиграет «Монако» при тотале меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Ювентус» не проиграет «Монако» при тотале меньше 3.5 мяча за 2.00. Ставка 12: тотал больше 1.5 гола в первом тайме матча ПСВ — «Бавария» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.33 х 1.90 х 1.72 х 2.48 х 1.74 х 1.72 х 2.15 х 2.35 х 2.00 х 2.00 х 1.95 = 4009.0.

Текст носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуем ответственно подходить к выбору пари.