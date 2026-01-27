«Боруссия» Д — «Интер»: голы будут, топ-8 — нет

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Интер» 28 января 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.43, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 2.80 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.40 (27%).

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Всем читателям «Чемпионата» букмекер предлагает приветственный фрибет 2000 рублей за регистрацию с промокодом CHAMP2000, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Интер»

И те и другие сыграют в стыках. У «Интера» 12 очков — это уже гарантия, у «Боруссии» – 11, этого тоже хватит, чтобы остаться в топ-24 даже в случае поражения. Другой вопрос, что амбиции у команд повыше, можно побороться и за место в восьмёрке сильнейших.

Взять тех же итальянцев — начали Лигу чемпионов шикарно — четыре победы в четырёх матчах. Но затем что-то пошло не так — три поражения подряд и всего лишь 14-е место перед последним туром. Правда, и соперники были, мягко говоря, неслабые — «Атлетико», «Ливерпуль» и «Арсенал». До топ-8 всего одно очко. Но и претендентов огромное количество. Нужно побеждать и надеяться на осечки конкурентов.

Кристиан Киву смог сделать апгрейд версии «Интера» Симоне Индзаги. Команда возрастная, слабые стороны маскируются, сильные выходят на первый план. При румынском специалисте «нерадзурри» стабильно собирают очки у середняков и аутсайдеров, благодаря чему и в Серии А лидируют. На выходных вот не подъехали на матч с «Пизой», получили два быстрых гола. Но, получив заряд бодрости, включились и не оставили шансов аутсайдеру, забив сразу шесть! Проблема в том, что во встречах с топ-клубами всё куда сложнее, здесь «Интер» выглядит куда хуже. В Лиге чемпионов всё точно так же — собрали очки с теми, кого должны были побеждать («Кайрат», «Аякс», «Славия», «Юнион»).

«Боруссия» чувствует себя уверенно на внутренней арене — «Баварию» не достать, от остальных какой-никакой запас очков имеется. В Лиге чемпионов всё могло быть ещё лучше, но в 7-м туре с «Тоттенхэмом» сразу как-то не пошло. Раннее удаление, пропущенный гол. Хорошо, что всего лишь со счётом 0:2 закончилось. Однако грустить команде Нико Ковача не стоит — в чемпионате Германии в 2026 году три победы и ничья, причём каждый раз «шмели» забивали по три мяча. Внушает.

И те и другие будут играть на победу, которая им ничего, правда, не гарантирует. При этом терять тоже особенно нечего, а значит, нужно выбирать ставку на голы. «Интер» забил шесть в своей последней игре, «Боруссия» в среднем отличается трижды. Предлагаем взять аккуратную ставку на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5 гола. В линии букмекерской компании «Леон» этот вариант можно взять с коэффициентом 1.95. Читателям «Чемпионата» букмекер предлагает получить приветственный фрибет 2000 рублей за регистрацию с промокодом CHAMP2000.

Реклама 18+. ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru.